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Як українці поставилися до слів Путіна про "один народ" – результат опитування здивував

27 липня 2021 14:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Найбільше слова Путіна отримали підтримку на сході України і серед прихожан УПЦ МП

Думка українців розділилася про слова Путіна. Колаж "Сьогодні"

Думка українців розділилася про слова Путіна. Колаж "Сьогодні"

Україна практично розділилися в оцінці статті президента РФ Володимира Путіна про Україну: більшість не погодилися з його заявами про "один народ", але більше 40% опитаних згодні з кремлівськими наративами.

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Про це свідчать результати опитування Соціологічної групою "Рейтинг".

55% опитаних не погодилися зі словами господаря Кремля про те, що "росіяни й українці – один народ, який відноситься до одного історичного і духовного простору".

Примітно, що досить багато серед опитаних згодні з наративом російського президента – його слова підтримав 41% респондентів.

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На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою Путіна згодні понад 60%, у той час як серед жителів західних областей України навпаки – більше 70% не згодні з цим. Більше 80% виборців "Опозиційною платформи – За життя", партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".

Опитування було проведено 23-25 липня телефонним інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність – 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 2%.

  • 12 липня Кремль опублікував статтю авторства Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії і України. Головний її наратив – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі і дбали про братів молодших".
  • На його думку, Україна віддалилася від "братнього народу" і потрапила під зовнішнє управління Заходу, нібито з України створюють "анти-Росію".
  • Путін назвав Україну "дітищем СРСР" і вважає, що Росія виявилася пограбована після розпаду Радянського Союзу.

Тим часом "Сьогодні" розшифрували за допомогою українських вчених статтю Путіна і з'ясували, з якою метою президент РФ підміняє історичні факти і поняття.

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