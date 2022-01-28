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Як посилити імунітет, щоб захиститися від "Омікрону" – поради лікаря

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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28 січня, 19:11
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Легше перенести хворобу допомагає не лише вакцинація, але в сильний імунітет у людини
Лікарі радять дбати про своє здоров'я в період хвилі "Омікрону".
Лікарі радять дбати про своє здоров'я в період хвилі "Омікрону". / Фото: Колаж: Сьогодні

Пандемія коронавірусу вже два роки як вирує в Україні, то послаблюючи, то посилюючи свою дію. Лікар-імунолог КНП "Прикарпатський клінічний онкоцентр" Галина Курилів розповіла, як захиститися від COVID-19 і посилити імунітет.

Рекомендації опублікував Telegram-канал Коронавірус інфо.

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Як захиститися від COVID-19:

  • Отримайте повний курс щеплення і бустерну дозу. У разі ослабленого через важкі хвороби імунітету – додаткову дозу.
  • Користуйтеся захисними масками або респіраторами.
  • Ретельно мийте руки та користуйтеся антисептиками.
  • Обов’язково дотримуйтеся соціальної дистанції та уникайте скупчення людей, зважаючи на особливості штаму "Омікрон".

Що посилює імунітет:

  • Вітамін D.
  • Препарати цинку.
  • Вітамін С.
  • Загартовування.
  • Прогулянки на свіжому повітрі.
  • Фізичні вправи.
  • Уникання стресів.

Однак лікарка нагадує, що перш ніж вирішити приймати будь-які вітаміни чи препарати, слід обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Україна за крок до піку захворюваності

В Україні незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус на добу. Ці показники можливі вже найближчими тижнями.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що загалом щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було під час попередньої хвилі захворюваності – восени. За його словами, статистика показує, що вакцинація працює і проти "Омікрону".

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