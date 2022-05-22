Як у пустелі. Тернопільську область накрило нехарактерне природне явище (фото)

Буря накрила одне з селищ, внаслідок чого все було у піску

Тернопілля прокотилася пилова буря / Фото: Колаж: Сьогодні

У Гусятинському районі Тернопільської області жителі села спостерігали незвичне явище, а саме – пилюку будуть. Фото того, що відбувається, вони опублікували в соцмережі.

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На фото видно, що все навколо ніби укутане серпанком, погана видимість. Дерева та рослини всі засипані піском.

Що таке пилова буря

Пилова буря переносить велику кількість піску, ґрунту вітром. При цьому спостерігається підйом пилу (піску) у повітря та одночасно осідання пилу на великій території. При цьому явищі зазвичай стає погана видимість, стовпи пилу іноді досягають двох метрів.

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Такі бурі зазвичай виникають зазвичай на сухій поверхні ґрунту і досягають швидкості вітру 10 м/с і більше. Найчастіше це явище поширене в степах, пустелях та напівпустелях.

Пильні бурі бувають різних кольорів, все залежить від ґрунту, триватиме він може від години до доби.