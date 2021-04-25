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Як в Україні працюватимуть церкви на Великдень?

25 квітня, 11:29

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В умовах пандемії священики будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, заводах і магазинах – їх потім можна буде придбати в магазинах

В Україні не будуть на Великдень закривати церкви. Але віруючим потрібно буде дотримуватися дистанції, одягати захисну маску і дотримуватися всіх карантинних правил, щоб убезпечити себе та інших.

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Про це розповів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, в цьому році, як і в минулому, планується освячення пасок на хлібокомбінатах, заводах і магазинах. Священики будуть особисто освячувати паски, які потім зможуть купити в магазинах українці.

"Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які протягом цих днів здійснюють освячення пасок і різних страв", – сказав глава ПЦУ.

Храми на Великдень будуть відкриті і будуть відбуватися богослужіння, але обмеження все ж будуть. Вони будуть залежати від регіону і зони, в якій знаходиться область.

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"Храми будуть відкриті. І на вулиці... не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть відбуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, це обласний центр, або це ОТГ, приймають рішення в залежно від того, в якій зоні вони знаходяться", – підкреслив Епіфаній.

Нагадаємо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно, в цей день віруючі відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності COVID-19 влада може посилити карантинні обмеження.

Раніше ми писали, що в найближчі дні з червоної зони можуть вийти до шести регіонів, в тому числі Київ і область.

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церква Великдень богослужіння Єпіфаній ПЦУ
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