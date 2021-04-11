Як в Україні лікують постковідний синдром: медик дала відповідь

Після того, як людина перехворіла на COVID-19, у неї може настати постковідний синдром, тобто триватимуть симптоми коронавірусної хвороби. Пацієнти відчувають слабкість, біль у м'язах і головний біль. Такий стан може тривати місяць і навіть півроку, а 70% тих, хто перехворів, потрібна реабілітація. Сайт "Сьогодні" розповідає, як в Україні лікують постковідний синдром.

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Поки конкретних протоколів лікування синдрому в Україні нема. У різних лікарнях лікують симптоми, які залишаються після COVID-19.

Над розробкою програми реабілітації після коронавірусу працюють у науково-практичному медичному центрі "Реабілітація" МОЗ. Зараз там лікують амбулаторно і стаціонарно пацієнтів з постковідним синдромом. Цей центр знаходиться в Ужгороді, і поки регіон не був у червоній зоні, туди приїжджали лікуватися і з інших регіонів.

Кандидатка медичних наук, завідувачка стаціонарним відділенням науково-практичного медичного центру "Реабілітація" МОЗ України Тетяна Александрович розповідає:

"Найчастіше у пацієнтів з постковідним синдромом з'являється задишка, м'язова слабкість, дискомфорт в області грудної клітки, тривога, депресія. У нас розроблені спеціальні лікувальні комплекси для відновлення, які узгоджені з Міністерством охорони здоров'я та з департаментом охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації".

У медцентр пацієнтів на амбулаторне лікування направляють сімейні лікарі. До курсу реабілітації входить 16-18 процедур, залежно від складності симптомів. Це галоаерозольтерапія (штучні соляні печери), фітоаерозольтерапія (інгаляції настоями лікарських рослин), киснева терапія, масажі, лікувальна фізкультура, гімнастика та інші. А весь курс лікування триває 18-21 день.

"Ми спостерігаємо за пацієнтами після того, як вони повністю пройшли курс, через місяць і через три місяці. Ми бачимо позитивну динаміку і хочемо також проводити дослідження через рік після проходження реабілітації", – каже Александрович.

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У центрі сподіваються, що їхню методику лікування використовуватимуть для реабілітації й інші медустанови України.

Нагадаємо, професор Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров розповів, що постковідний синдром може тривати 12 тижнів і більше від початку захворювання.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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