Військовий оркестр та шини під ОДА. Як в Україні відзначають День Гідності та Свободи (оновлюється)

В українських містах відзначають День Гідності та Свободи – люди вшановують пам'ять про загиблих героїв та проводять масові акції

Як відзначають День Гідності та Свободи у різних містах / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Українці у різних містах виходять на тематичні акції та покладають квіти біля пам'ятників загиблих героїв.

"Сьогодні" довідалися, як відзначають цей день у різних містах.

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Київ

У столиці 21 листопада на Алеї Героїв Небесної Сотні священики моляться перед храмом Архістратига Михаїла та Українських Новомучеників УГКЦ.

Фото: Україна Зараз

В Офісі президента уточнили, що глава держави Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова ВР Руслан Стефанчук, голова ОП Андрій Єрмак вшанували пам'ять загиблих на Майдані. На алеї Героїв вони встановили лампадки та оголосили хвилину мовчання.

Фото: Офіс президента

Що ще планують у місті:

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На Майдані Незалежності, довкола монумента Незалежності, пройде вулична виставка "Мальована історія Майдану".

На Майдані представлять проєкт "Відчуття Майдану" – інсталяція з LED-екранів, на яких покажуть архівні кадри, зняті під час революційних подій.

Цього ж дня у Київському академічному театрі "Колесо" відбудеться вистава "Ми Майдан".

На вечір також заплановано ходу Хрещатиком до меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні, де проведуть панахиду за загиблими та запалять лампадки.

Одеса

Як повідомляє "7 канал", вранці 21 листопада у парку Шевченка під звуки військового оркестру відзначили річницю одразу двох революцій – 2004 та 2013 року.

Фото: 7 канал

До пам'ятника Кобзареві завітали звичайні одесити, чиновники та представники правоохоронних структур.

Фото: 7 канал

048.ua зазначає, що ввечері "активні та вільні одесити зберуться, щоб згадати ті дні, згадати про Небесну Сотню".

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Харків

"Харків Live" пише, що сьогодні до Харківської ОДА принесли шини та бочки – захід задуманий, як акція єднання, яка відтворює події Революції Гідності.

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

Наразі кілька сотень людей уже стоять під будівлею ОДА. Присутні представники політичних сил та громадських організацій: Спілка ветеранів АТО, Національний корпус. Вони принесли із собою українські прапори, на газоні встановили намет. На місці чергують правоохоронці.

Зазначимо, що багато людей "забули" про правила карантину, ходять без захисних масок і не дотримуються соціальної дистанції.

Фото: Суспільне Харків

Львів

Вранці на Личаківському цвинтарі у Львові також пройшли тематичні заходи, повідомили у "Львівському порталі".

Місцеві чиновники, депутати, учасники війни на Донбасі та Революції Гідності, сім'ї Героїв Небесної Сотні та інші українці поклали квіти до могил загиблих під час Революції Гідності на полі почесних поховань №67.

Фото: Львівський портал

Крім того, військові капелани та священики відслужили панахиду за героями, а також молилися за мир на українській землі.

Музей гідності у Львові підготував відеоролик "Збережемо пам'ять разом", а також представить на площі Ринок фотовиставку "Євромайдан у Львові. Початок". На знімках покажуть мирні акції протесту, що відбувалися у листопаді-грудні 2013 року.

Черкаська область

Ветерани АТО Черкаської області та інші місцеві жителі зібралися сьогодні біля знаку під Шполою.

Фото: Procherk.info

Люди прийшли з різними прапорами та вшанували пам'ять загиблих героїв.

Фото: Procherk.info

Чернігів

У Чернігові на Красній площі біля меморіальної стели "Небесна Сотня" розпочалося святкування Дня Гідності та Свободи. Там зібралося кілька десятків людей.

Фото: Суспільне Чернігів

День Гідності та Свободи

2005 року в Україні запровадили свято День свободи. Воно відзначалося 22 листопада і було встановлено на згадку про події Помаранчевої революції.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували. Натомість 22 січня у День Соборності відзначали свято День Соборності та Свободи України.

Нинішнє свято з'явилося після Революції Гідності у 2013 році, коли до влади прийшов Петро Порошенко. 22 січня зараз відзначають День Соборності, а 21 листопада – День гідності та свободи, який присвятили подіям двох революцій