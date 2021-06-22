Як виховати справжнього чоловіка. Фонд Ріната Ахметова підтримує дитбудинок сімейного типу Бабіних

Одному з вихованців сім'ї 17 років і більшість важливих навичок він набув завдяки прийомним батькам

Дитячий будинок сімейного типу Бабіних із Маріуполя допомагає вихованцям відчути сімейне тепло і навчає елементарних життєвих навичок, а Фонд Ріната Ахметова підтримує батьків-вихователів на їхньому нелегкому шляху.

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Як виховати в багатодітній родині справжнього чоловіка, у сюжеті Вікторії Чистюхіної для новин "Сьогодні".



Підтримка батька-вихователя допомагає сімнадцятирічному Максимові Мушку у життєвих навичках – хлопець радий, що в нього є родина.

"Я не один. Нас багато", – каже він.

Раніше Максим жив із мамою, але кілька років тому вона померла. За час перебування у дитячому будинку сімейного типу Бабіних Максим навчився багато чого.

"Їсти готувати. Інструментами користуватися. Можу сам ремонт робити", – хвалиться юнак.

Маленькими, але впевненими кроками пізнають світ десятеро дітей у родині. Адже після інтернатів вони не вміли навіть самостійно купатися.

"Дитина не знала, що таке зубна паста, зубна щітка. А коли ми виходили на вулицю, то дитина кидалася на всіх – обіймала усіх, з усіма віталася", – розповідає Катерина Бабіна, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу.

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Взяти багато дітей Бабіни вирішили шість років тому.

"У мене мама була сирота. Мені завжди хотілося мати велику сім'ю. Дарувати любов дітям – це віддавати всього себе. Це, можливо, крок, щоб інші сім'ї дивилися на нас і також дарували тепло дітям", – каже Катерина.

"Ми намагаємося знайти у дитини той біль внутрішній, який його весь час гризе. Не дає можливості навіть розвиватися. Намагаємося підтримати дитину у ситуації, що склалася", – додає її чоловік.

Як Фонд Ріната Ахметова підтримує прийомних батьків

Насамперед батьки ретельно вивчали інформацію. Передусім що стосується всиновлення та опіки.

"Перше, що я зробив, це знайшов інформацію про дітей саме на сайті Ріната Ахметова. Там анкети були дітей. Рінат Ахметов завжди зацікавлений в тому, щоб діти здобули життєве щастя. Щоб долі дітей стали на правильний шлях", – каже Сергій Бабін.

"Сирітству – ні" – це проєкт національного масштабу, який допомагає батькам і після всиновлення або влаштування дитини у родину. На тренінгах провідні фахівці розповідають про всі нюанси виховання сиріт.

"Будь-які тренінги – вони розкривають світогляд на індивідуальні речі, які ми не те що не знаємо, нам про це ніхто ніде не говорить", – ділиться Сергій Бабін.

"Фонд Ріната Ахметова дає велику підтримку таким родинам як дитячі будинки сімейного типу. Прийомним сім'ям. Дякую Фонду Ріната Ахметова, що є сайт, на якому можна подивитися анкети дітей", – додає його дружина.

Коли вихованці подорослішають і один за одним покинуть родину, подружжя Бабіних підтримуватиме їх і надалі. Катерина та Сергій не виключають, що дитячий будинок сімейного типу ще розшириться.

Ми також писали, що Фонд Ріната Ахметова допомагає дитячому будинку сімейного типу Юрченків на Дніпропетровщині, де живе семеро дітей.