Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу
СЬОГОДНІ Новини України

Як зустрінеш, так і проведеш? Скільки українців будуть на Новий рік в поїздах

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 грудня, 15:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Декому доведеться святкувати прихід 2022 року прямо в поїзді
У поїздах новорічної ночі будуть 10 тисяч українців.
У поїздах новорічної ночі будуть 10 тисяч українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік у поїздах зустрінуть близько 10 тисяч пасажирів. На цей час у них придбані залізничні квитки.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Реклама

Там жартують, що українці, які на Новий рік опиняться в поїздах, будуть увесь рік подорожувати.

"Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш? Отже, близько 10 тисяч пасажирів, які новорічну ніч проведуть у поїздах УЗ, весь 2022 рік будуть подорожувати!", – зазначили в пресслужбі.

В УЗ подякували тим, хто подорожує українськими поїздами, а також пообіцяли зробити все, щоб наступного року ці подорожі стали ще швидшими та комфортними.

"Хай настрій буде новорічним незалежно від того, де саме ви зустріли Новий 2022 рік", – побажали в УЗ.

"Укрзалізниця" змінює ціни на перевезення з 2022 року

З наступного року "Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, зокрема збільшує розмір комісійного збору з 22 до 30 гривень, а також:

Реклама
  • вартість квитків в середньому зросте на 3%;
  • формування вартості квитків буде здійснюватись за більш гнучкою системою – в залежності від популярності напрямку;
  • зменшено розмір комісійного збору для групових замовлень - для дорослих 50 грн, а для дітей – 35 грн.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

30 611

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти