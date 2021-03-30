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Сервіс в стилі "треш" – як виглядає санаторій в Одесі, через який Молдова посварилася з Україною

30 березня, 12:49

Андрей Хрусталев Андрей Хрусталев

Республіка Молдова збирається домагатися повернення своєї власності в Україні, поміж якої будівля консульства і санаторій

Президент Молдови Мая Санду хоче повернути українське майно, яке раніше належало Молдові. З цією метою Санду провела 30 березня засідання Вищої ради безпеки. "Рада має обговорити неправильне управління майном Молдови в Україні та його втрату", – говорить Санду.

Що за майно хоче Молдова в Україні

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За даними Європейської правди, йдеться про численні санаторії на території України. Але, швидше за все, не тільки про них.

Наприклад, Молдова втратила контроль над своїм консульством в Одесі – на вулиці Посмітного, 2/2-б. Претензії до України тут навряд чи можливі. Молдовські чиновники самі підписали договір про обмін цього приміщення на інше, менше за площею майже в 10 разів.

Разом з тим, за даними прокуратури Молдови, чиновники також занизили ціну приміщення консульства на 360 тисяч доларів. За висновком прокуратури, ці чиновники діяли в інтересах "впливових громадян Республіки Молдова", повідомляє Usionline.

З проблемних санаторіїв найвідомішим є "Молдова" в Одесі.

Як Молдова втратила санаторій

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Республіка Молдова втратила контроль над однойменним санаторієм ще у 2008 році. Він розташований впритул до будівлі консульства, якого країна також позбулася.

Як це було? У серпні 2008 Молдова уклала договір про продаж санаторію приватній компанії SDY-INVEST GRUP SRL. Ціна становила 7,6 млн дол. Компанія відразу виплатила половину цієї суми, другу частину повинна була внести після передачі об'єкта у власність.

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Але ймовірно, другу частину суми Молдова так і не отримала. Виник парадокс – санаторій приватній компанії дістався не безкоштовно, але і не за повну вартість. Справа застрягла в українських судах. За цей час власники санаторію кілька разів змінювалися.

Серед них згадується компанія "Макстгрупп", а також збанкрутілий "Платинум банк". Водночас санаторій заборгував місту Одесі чималу суму за оренду землі. За словами мера Геннадія Труханова – 4,5 млн грн.

Санаторій з сервісом в стилі "треш"

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Санаторій діючий. На сайтах бронювання є пропозиція на літо – 4000 грн за два тижні проживання.

Хоча хто туди їздить відпочивати, невідомо, оскільки санаторій пропонує сервіс в стилі "треш". Капремонту номерів там не було, мабуть, ще з радянських часів. Відпочивальники діляться фото, на яких – стіни в тріщинах, непрацююча сантехніка, кондиціонерів немає. Ось характерний відгук:

"Коли заїхали в номер було не прибрано ще після останніх гостей: смітник був повен, запах в номері відповідний ... меблі не зрозуміло з яких століть ... унітаз не працював ... раковина, як в принципі, і все інше було брудне ... склалося враження що в туалеті не прибирали вже не зрозуміло скільки часу ... ... двері в "номер" не закривалася з внутрішнього боку... "

Раніше, під час візиту в Україну в січні Мая Санду, зокрема, обговорила з президентом Володимиром Зеленським ситуацію з розташованими в нашій країні проблемними державними об'єктами Молдови, яких вона позбулася. Ми також повідомляли, що Україна і Молдова збираються запровадити перетин кордону між країнами за внутрішніми документами, без закордонних паспортів.

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Одеса Молдова Геннадий Труханов Майя Санду
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