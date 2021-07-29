Як вивезти 20 тисяч доларів з Донецька? У Мережі обурилися питанням українця

У соцмережі користувач Олександр Карпенко поцікавився, як з окупованого Донецька вивезти до Києва 20 тисяч доларів. Після цього в Мережі його закидали коментарями з обуреннями і саркастичними жартами.
Олександр опублікував повідомлення в закритій групі "Донецькі Київські" в Facebook.
Спільноту створили після початку війни переселенці з Донецької області, які приїхали до Києва.
"Як перевезти з Донецька до Києва 20 тисяч доларів? Дякую за відповіді", – написав він, після чого на нього посипалися саркастичні відповіді і поради.
Ось найяскравіші з них:
- Вивезти з "молодої народної республіки" її річний бюджет?
- Вже не вивезти! Спалився!
- Голубом. Це найбезпечніше сьогодні.
- Капець, я шокована. У вас голова для того, щоб їсти в неї?
Однак були і люди, які, схоже, на повному серйозі писали поради і навіть ділилися досвідом:
- У Донецьку віддаєте, а в Києві ваша людина забирає. Платіть за послугу і все.
- Легко – я везла гроші в білизні.
- Я думаю, через релігійні громади. У Донецьку здаєте, у Києві забираєте.
- Так у прокладки заховати.
- Два рази по 10 000.
Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" видав наказ, яким заборонив жителям ОРЛО перетинати лінію розмежування частіше ніж один раз на місяць .
Нещодавно Верховна Рада скасувала вільну економічну зону "Крим". Крім того, нардепи змінили і правила в'їзду на окупований півострів для українців та іноземців.
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