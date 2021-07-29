Як вивезти 20 тисяч доларів з Донецька? У Мережі обурилися питанням українця

Коментатори почали активно обговорювати питання чоловіка – одні засуджували його, інші – ділилися досвідом і порадами

У соцмережі користувач Олександр Карпенко поцікавився, як з окупованого Донецька вивезти до Києва 20 тисяч доларів. Після цього в Мережі його закидали коментарями з обуреннями і саркастичними жартами.

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Олександр опублікував повідомлення в закритій групі "Донецькі Київські" в Facebook.

Спільноту створили після початку війни переселенці з Донецької області, які приїхали до Києва.

"Як перевезти з Донецька до Києва 20 тисяч доларів? Дякую за відповіді", – написав він, після чого на нього посипалися саркастичні відповіді і поради.

Скріншот з соцмережі

Ось найяскравіші з них:

Вивезти з "молодої народної республіки" її річний бюджет?

Вже не вивезти! Спалився!

Голубом. Це найбезпечніше сьогодні.

Капець, я шокована. У вас голова для того, щоб їсти в неї?

Коментарі під постом. Колаж "Сегодня"

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Однак були і люди, які, схоже, на повному серйозі писали поради і навіть ділилися досвідом:

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У Донецьку віддаєте, а в Києві ваша людина забирає. Платіть за послугу і все.

Легко – я везла гроші в білизні.

Я думаю, через релігійні громади. У Донецьку здаєте, у Києві забираєте.

Так у прокладки заховати.

Два рази по 10 000.

Коментарі під постом. Колаж "Сегодня"

Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" видав наказ, яким заборонив жителям ОРЛО перетинати лінію розмежування частіше ніж один раз на місяць .

Нещодавно Верховна Рада скасувала вільну економічну зону "Крим". Крім того, нардепи змінили і правила в'їзду на окупований півострів для українців та іноземців.

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