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Як за бензином! У Києві помітили величезну чергу за міським делікатесом

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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31 травня, 06:30
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У продажу з'явилася київська перепічка – за нею одразу вишикувалися черги більше довоєнних
На думку продавців, ажіотажний попит на перепічку - ознака того, що кияни потроху повертаються додому
На думку продавців, ажіотажний попит на перепічку - ознака того, що кияни потроху повертаються додому / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля популярного столичного фастфуду – "Київська перепічка" помічена величезна черга з бажаючих поїсти сосиску в тісті. 30 травня вдень на вулиці Богдана Хмельницького утворилася черга від Хрещатика та майже до входу на станцію метро "Театральна". Таких не спостерігалося й у мирний час. Хоча продавці впевненні – черги були майже такі.

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Ознака пожвавлення столиці

Як розповіли нам співробітники закладу, вартість перепічки не змінилася – 30 гривень. Продаж, як і раніше, ведеться із віконця.

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"Черги пов’язані з тим, що кияни вже повернулися до столиці. Ми продаємо перепічку тільки через вікно. Черги до нас такі ж, як були в довоєнний час, вони сильно не змінилися, ну, може, стали трохи довше. Зараз у місті багато чого закрито, тож люди йдуть масово до нас. Ми відновили свою роботу на початку квітня", – розповіла сайту "Сегодня" співробітник шпигуна.

Цілує щороку

"Сьогодні" проаналізував, як змінювалися ціни на київську перепічку за останні роки. Наразі вони зрівнялися з МакДональдсом. Що втім не біда, адже Мак не працює:

  • 2015 року перепічка коштувала 8 гривень.
  • З весни 2016 року вартість зросла до 10 гривень
  • З грудня 2016 року – до 12 гривень
  • Із грудня 2017 року вона вже коштувала 15 гривень
  • У грудні 2018 року перепічка подорожчала до 17 гривень
  • У вересні 2019 року перепічка коштувала 18 гривень
  • З вересня 2020 року – 20 гривень
  • У квітні 2021 року ціна зросла до 25 гривень
  • У 2022 році ціна перепічки піднялася до 30 гривень

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