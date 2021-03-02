Запис на вакцинацію від COVID-19 – як це зробити, коли дійде черга. Інструкція

В Україні тепер можна записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19. Запис зовсім не означає, що щеплення можна буде зробити найближчим часом. Нині в Україні вакцинують пріоритетні групи населення. Лише потім ймовірно почнуть робити щеплення всім, хто записався. Але запис означає, що як тільки з'явиться можливість отримати вакцину, вас негайно запросять.
Як записатися в чергу на вакцинацію і коли на неї чекати, розбирався "Сегодня".
Як можна записатися на вакцинацію?
МОЗ пропонує записатися в лист очікування на вакцинацію одним із трьох способів – за телефоном, через сайт або додаток "Дія".
Спосіб 1. За телефоном:
- Зателефонуйте за номером 0800 60 20 19.
- Назвати оператору свої дані (номер карти платника податків або серію та номер паспорта).
- Назвіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
- Ви в листі очікування. Чекайте на повідомлення із запрошенням на вакцинацію.
Спосіб 2. Через додаток "Дія"
- Скачайте на смартфон додаток "Дія" та авторизуйтесь (можна через Приват24, Monobank, BankID НБУ).
- Зайдіть в розділ "Послуги" і виберіть "Запис у лист очікування вакцинації від COVID-19".
- Вкажіть сферу діяльності.
- Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
- Перевірте свій номер телефону.
- Чекайте на повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Не у всіх може бути доступна функція запису на вакцинацію. У Мінцифрі радять оновити додаток. Якщо це не допоможе, можна звернутися в техпідтримку. Або трохи почекати. Швидше за все, цю технічну проблему усунуть. Поспішати все одно нікуди.
Спосіб 3. Через сайт
- Зайдіть на портал "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID.
- Перейдіть в розділ "Запис у лист очікування вакцинації від COVID-19".
- Вкажіть сферу діяльності.
- Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
- Чекайте на повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Запис ставить в чергу на вакцинацію?
Формулювання МОЗ "запис у лист очікування на вакцинацію" може ввести в оману.
Жоден із способів записи не ставить в чергу на щеплення. Але таким способом можна просто попередити державу про бажання зробити щеплення. І це важливо саме по собі. Правила вакцинації ймовірно будуть змінюватися. Поставок вакцини в перспективі може стати більше. Ті, хто записався в чергу, мають шанс дізнатися про те, що у них з'явилася можливість вакцинуватися, швидше за інших.
"Мінцифра формує саме список очікування на вакцинацію. Етапи, коли і хто зможете вакцинуватися, формував МОЗ. Від того, коли користувач записався в чергу в "Дії", це не залежить", – прокоментували в Міністерстві цифровий трансформації.
Поки що невідомо, коли записані в лист очікування отримають повідомлення про те, що вони можуть зробити щеплення: самої вакцини мало, а пріоритетних груп – багато. Так, зараз в Україні в наявності близько 500 тис. Доз вакцини і 21,4 млн людина, які повинні отримати вакцину в насамперед. Поки вакцинували трохи більше 3000 людина.
У чинному плані вакцинації передбачається першочерговість таких груп населення:
- медики, що працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал і жителі установ для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. людей);
- інші медичні працівники, люди у віці 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн людей);
- люди у віці 65-79 років, працівники структур держбезпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн людей);
- люди у віці 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють і відбувають покарання в місцях позбавлення волі (≈ 11 млн людей).
Якщо ви записалися на вакцинацію і не входите ні в одну категорію, то потрапляєте в останню чергу – "інше доросле населення України", а таких – близько 13 млн людей.
"Коли настане етап вакцинації групи, до якої ви належите, з вами зв'яжуться і запропонують вибрати конкретну дату і час щеплення", – пояснюють у МОЗ.
Коли чекати своєї черги?
В Україні є Національний план вакцинації, який затвердив Кабмін. За планом тільки до кінця червня будуть вакцинувати медиків. У жовтні-листопаді повинні закінчити вакцинувати людей похилого віку.
А всіх, хто не входить в перші чотири етапи вакцинації, почнуть робити щеплення від листопада.
Але є ймовірність, що дати зрушаться, а календар щеплень будуть коригувати, враховуючи що вакцинація добровільна, а 44% українців готові відмовитися від вакцинації проти COVID-19.
Цілком ймовірно, що за рахунок антівакцинаторів тим, хто хоче зробити щеплення, вдасться здійснити це швидше, ніж планується.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже вніс деякі зміни в план. Тепер поза етапів можуть вакцинуватися публічні і громадські діячі за рахунок залишків вакцини, яка залишається до кінця дня. Так хочуть популяризувати вакцинацію. Справа в тому, що в одному флаконі 10 доз вакцини, а після відкриття флакона вакцина може зберігатися не більше шести годин.
Якщо десь не використовують флакон повністю, то залишки утилізують. Ось на них тепер можуть претендувати публічні і громадські діячі.
"Для зниження ризиків невикористання вакцин (...), коли під час прищеплювальної сесії зафіксована відмова від вакцинації, виявлено протипоказання (...), зафіксовано відсутність людей в запланованому кількості (...) і може привести до утилізації залишку вакцини від коронавирусной хвороби COVID-19 після закінчення сесії, рекомендується залучати до такої вакцинального сесії публічних і громадських діячів з метою популяризації вакцинації і на підтримку комунікаційної кампанії", – йдеться в наказі, який змінює план вакцинації.
Після підписання указу Максим Степанов першим вакцинувалася від COVID-19 препаратом Covishield в Олександрівській лікарні Києва.
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