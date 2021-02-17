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Яка ситуація з епідемією і вакцинацією від COVID-19: онлайн-брифінг МОЗ

17 лютого, 09:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За останню добу знову більше видужалих, ніж нових хворих

Міністерство охорони здоров'я дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 17 лютого в Україні підтвердили 4286 нових випадків зараження коронавірусом (1 280 904 з початку епідемії). За вівторок померли 147 українців (24 689 з початку епідемії), а одужали 5927 осіб (1 128 895 з початку епідемії).

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Зазначимо, що за минулий тиждень виявили 26 294 нових випадки зараження коронавірусом, померли 733 українці, одужали 41 255 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 8 лютого і по 14-те в Україні на лікарняний режим лікування взяли 11 521 особу. Читайте докладніше про підсумки епідемії за тиждень.

Нагадаємо, що в Україні обіцяли почати вакцинацію від ковіду з 15 лютого, але ми досі навіть не отримали вакцину. Тим часом стало відомо, що старт вакцинації відкладається. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна заплатила всі кошти і оформила документи. І зараз нібито врегульовуються технічні моменти з логістики відправки.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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епідемія вакцинація коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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