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Яка ситуація з коронавірусом в Україні: онлайн-брифінг МОЗ

26 січня, 08:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Епідемія потихеньку відступає – щодня більше видужалих, ніж нових хворих

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 26 січня в Україні підтвердили 2779 нових випадків зараження коронавірусом (1 197 107 з початку епідемії). За понеділок померли 133 українця (22 057 з початку епідемії), а одужали 12 538 осіб (965 835 з початку епідемії).

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Відзначимо, що за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте детальніше про ситуацію з епідемією за тиждень.

А тим часом в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе і магазини. Як будемо жити з 25 січня.

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епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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