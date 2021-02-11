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Яка ситуація з коронавірусом в Україні: онлайн-брифінг МОЗ

11 лютого, 09:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За останню добу більш ніж на півтори тисячі зросла кількість нових хворих

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Міністерство охорони здоров'я дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 11 лютого в Україні підтвердили 5039 нових випадків зараження коронавірусом (1 258 094 з початку епідемії). За середу померли 124 українці (24 058 з початку епідемії), а одужали 6568 осіб (1 098 944 з початку епідемії).

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Відзначимо, що минулого тижня виявили 25 394 нових випадки зараження коронавірусом, померли 890 українців, одужали 54 262 особи. Кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилася більш ніж на 17 тисяч осіб, а госпіталізованих – тільки на 584. Читайте детальніше підсумки епідемії за тиждень.

Тим часом наша країна готується до отримання вакцини від коронавірусу і до початку вакцинації українців приблизно з 15 лютого. Чим будуть прищеплювати українців від COVID-19 і які ефективність та "побочки" у препаратів.

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епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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