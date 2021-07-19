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Яка вакцина від COVID-19 найкраща: Ляшко дав пораду українцям

19 липня 2021 0:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава МОЗ агітує українців негайно вакцинуватися, а не шукати "маркетингові пастки"

Віктор Ляшко вакцинувався AstraZeneca. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Віктор Ляшко вакцинувався AstraZeneca. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, оскільки найкраща – та, яка вже введена.

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Про це він заявив у коментарі новинам "Сьогодні".

"Найкраща вакцина – та, яка введена в організм і вже працює. Тому, я вам серйозно кажу, не треба шукати і дивитись оці маркетенгові пастки. Просто звернутись до свого сімейного лікаря, записатись на щеплення, прийти – і щепитись. І, повірте, це вам буде захист. Навіть не запитуйте чим", – стверджує міністр.

Він додав, що сам, як лікар, зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca у Кагарлицькій районній лікарні і через три місяці йому ввели другу дозу.

Нагадаємо, у центрах масової вакцинації використовуватимуть антиковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, поставки якої очікують найближчим часом.

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Ми також писали, що Україна отримала від Румунії партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Зазначимо, в Україні 15 липня зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу – понад 117 тисяч.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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