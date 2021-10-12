Які документи треба для поїздок між областями з 21 жовтня: перелік МОЗ

Із 21 жовтня в Україні посилюють карантин – будуть діяти нові правила перевезень у громадському транспорті, згідно з якими заборонять проїзд для невакцинованих. Для того, щоб потрапити в поїзд чи автобус, потрібно буде мати при собі певні документи.
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
"Жовта" зона
Якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з жовтим рівнем епіднебезпеки вам необхідний один із таких документів:
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- документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.
"Червона" зона
Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з червоним рівнем епіднебезпеки вам буде необхідний один із таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.
На кого поширюються нові правила
Нові правила міжрегіональних перевезень зачеплять усіх, але не будуть поширюватись на неповнолітніх.
Вони стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. А саме:
- автомобільного транспорту на автобусних маршрутах,
- літаків,
- поїздів.
Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за дотримання вказаних правил несе перевізник.
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