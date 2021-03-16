Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів Степанов

Найближче до "червоної зони" знаходяться Вінницька область і Київ

Найближче до "червоної карантинної зони" знаходяться Вінницька область та Київ.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

З цієї причини голова відомства закликав місцеву владу вдатися до додаткових обмежень, які зможуть стабілізувати ситуацію.

"Зараз досить напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони найближче до переходу на "червоний рівень". Тому я хочу звернутися до органів місцевого самоврядування – посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень", – зазначив він.

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Степанов додав, що міський голова Львова Андрій Садовий уже ввів додаткові заходи для стримування інфекції. Зокрема, влада перевела учнів 5-11 класів на дистанційну форму навчання.

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Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 9642 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 474 дитини і 313 медпрацівників.

Також ми писали, що у Вінниці більшість лікарень для пацієнтів з COVID-19 заповнені на 95%. Також задіяні 80% кисневих точок в місті.

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