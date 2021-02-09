Якою буде погода в День Валентина і чи скоро прийде весна

Вітати своїх коханих у День святого Валентинаукраїнцям доведеться під снігом і в мороз. Таку погоду на 14 лютого обіцяють як погодні сайти, так і народний синоптик Леонід Горбань.

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За узагальненими даними синоптичних сайтів, 14 лютого на всій території України очікується мінлива хмарність, а температура повітря – нижче нуля градусів. Найхолодніше буде в північних і західних областях – там нічні морози можуть досягти 15 градусів, а вдень – близько 10.

На сході морози очікуються слабкіші на 3-5 градусів як вночі, так і вдень – відповідно, не більше 8-10 і 3-5 градусів. А на Луганщині вдень 14 лютого навіть всього 1-3 градуси.

Цікаво, що в приморських регіонах і Криму температура буде зовсім не південна: вночі 7-9 градусів морозу, вдень 3-5. А враховуючи сильні вітри з моря, відчуття – як при мінус 20 градусах.

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Сніг 14 лютого випаде невеликий і не скрізь: на південь від Запоріжжя опадів не очікується. А в інших областях насипле не більше ніж 1 см снігу.

Леонід Горбань: на Валентина – мороз без снігу

Народний синоптик Леонід Горбань розрахував, що наступні "запаси" снігу в природи закінчаться 13 лютого, у День Валентина буде похмуро, але без опадів. А ось морози посиляться: якщо 14 лютого в Україні буде не вище за 10 градусів морозу, то вже вночі проти 15 лютого має похолодати до -15 і більше. Зате ранок і день очікуються ясними і сонячними.

До речі, 15 лютого – це свято Стрітення. За народними прикметами зима в цей день зустрічається з весною і сперечається, чия візьме. Якщо буде похмуро і до вечора потеплішає – весна не за горами. Буде ясно і похолодає – ще повернуться морози.

Як бачимо, розрахунки Леоніда Горбаня вказують на пізню весну. Синоптичні сайти також обіцяють після 15 лютого похолодання до -10 градусів вночі і до -5 вдень. Тобто тренд збігається з прогнозами народного синоптика. Тож, схоже, весна в цьому році запізниться.

Святий Валентин – це хто?

Нагадаємо, святий мученик Валентин вважається покровителем закоханих. Є легенда про те, що він, всупереч волі римського імператора Клавдія (III ст. н. е.), будучи військовим лікарем, таємно вінчав закоханих воїнів, за що був кинутий у в'язницю.

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Дочка наглядача в'язниці полюбила Валентина, а він перед стратою написав їй освідчення в коханні, оформивши послання у вигляді серця (майбутня валентинка). Стратили Валентина 14 лютого, тому це і день святого. Він популярний у багатьох країнах Європи, відзначали його і в царській Росії, але, природно, забули в радянські часи.

В Україні День Валентина відродився на початку 1990-х років. За даними соцдосліджень, свято найбільш популярне у молоді, його святкують понад 80% опитаних у віці до 25 років. Закохані вручають одне одному сердечка-валентинки, квіти і подарунки.

Однак свято давно стало комерціалізованим. Нав'язлива реклама закликає купувати до цього дня подарунки, щоб збільшити продаж неходових товарів.

Як оригінально відсвяткувати День Валентина – дивіться в сюжеті.

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