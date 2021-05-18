Якою буде погода в Україні 18 травня – прогноз

Дощі і грози все ще не хочуть залишати Україну, більш того, на вулиці стане прохолодніше, ніж було вчора

/ Фото: Сьогодні

В Україні у вівторок, 18 травня, погода буде з грозами та дощами, на вулиці стане трохи прохолодніше.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, опади і грози очікуються у всіх областях. Вітер буде 7-12 м/с.

Температура повітря на заході складе 14-20 градусів тепла, у центрі і на півдні – 18-22, на півночі – 20-22, а на сході – 21-24.

У столиці в цей день також буде дощ і хмарно, вітер 7-12 м/с, температура – 18-20 градусів тепла.

Нагадаємо, ми писали, що на Київ насуваються грозові дощі. Кількість опадів складе більше половини місячної норми.

Крім того, раніше ми писали, як Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли в заторах. Найсильніше затопило Приморський район.