"Яке місто бомбимо?": російські військові знали, що їдуть убивати українців

Українців попереджають, що не потрібно співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали у Instagram.
Про це повідомляє народний депутат Олександр Дубінський.
"Не потрібно співчувати ворогові та "молоденьким солдатикам", які нібито не знали, куди вони їхали. Щоб не було спокуси цього робити – достатньо подивитися ці сторіси. Російські солдати на українській землі – вбивці, яким не повинно бути пощади", – йдеться у повідомленні.
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