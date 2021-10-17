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Яку вакцину найчастіше вибирають українці: дані МОЗ

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
17 жовтня, 19:30
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Всього в Україні проводять вакцинацію від коронавірусу за допомогою шести препаратів
Стало відомо, які вакцини найпопулярніші серед українців.
Стало відомо, які вакцини найпопулярніші серед українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найпопулярнішою серед українців виявилася вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Її обрали для вакцинації майже 40% з усіх щеплених.

Про це повідомляє телеканал "Дом".

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Які вакцини є в Україні

Зараз для імунізації українців використовують 6 вакцин, всі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma. Тип вакцини – РНК.
  • Moderna – розробка американської компанії Moderna. Тип вакцини – РНК.
  • Janssen (Johnson & Johnson) – розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Тип вакцини – неповторюваний вірусний вектор.
  • AstraZeneca – розробка англо-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету (Велика Британія). ВООЗ схвалила дві версії виробництва вакцини – AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія). Тип вакцини – неповторюваний вірусний вектор.
  • CoronaVac – розробка китайської компанії Sinovac Biotech. Тип вакцини – інактивована.

Чим вакцинують українців

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, найпопулярнішою залишається вакцина Pfizer. Частка всіх щеплених серед вакцин:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%
  • CoronaVac - 27,9%
  • Moderna - 13,9%
  • AstraZeneca - 12,0%
  • CoviShield - 6,1%
  • Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%

Вакцинація в Україні

З початку прищеплювальної кампанії вакциновані 7 922 415 людиней, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 467 945 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 390 358 щеплень.

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За 16 жовтня в Україні від COVID-19 вакцинували 82 200 людей.

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