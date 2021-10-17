Яку вакцину найчастіше вибирають українці: дані МОЗ

Найпопулярнішою серед українців виявилася вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Її обрали для вакцинації майже 40% з усіх щеплених.
Про це повідомляє телеканал "Дом".
Які вакцини є в Україні
Зараз для імунізації українців використовують 6 вакцин, всі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
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- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma. Тип вакцини – РНК.
- Moderna – розробка американської компанії Moderna. Тип вакцини – РНК.
- Janssen (Johnson & Johnson) – розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Тип вакцини – неповторюваний вірусний вектор.
- AstraZeneca – розробка англо-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету (Велика Британія). ВООЗ схвалила дві версії виробництва вакцини – AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія). Тип вакцини – неповторюваний вірусний вектор.
- CoronaVac – розробка китайської компанії Sinovac Biotech. Тип вакцини – інактивована.
Чим вакцинують українців
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, найпопулярнішою залишається вакцина Pfizer. Частка всіх щеплених серед вакцин:
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%
- CoronaVac - 27,9%
- Moderna - 13,9%
- AstraZeneca - 12,0%
- CoviShield - 6,1%
- Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%
Вакцинація в Україні
З початку прищеплювальної кампанії вакциновані 7 922 415 людиней, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 467 945 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 390 358 щеплень.
За 16 жовтня в Україні від COVID-19 вакцинували 82 200 людей.
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