Канікули чи "дистанційка". Як працюють школи та університети під час локдауну

Локдаун вніс суттєві корективи до процесу навчання учнів і студентів. Жорсткий карантин передбачає, що діти в цей період не відвідуватимуть навчальні заклади. "Сьогодні" зібрали всю інформацію про те, як вчитимемося під час локдауну.

Школи

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Планові зимові канікули заплановані з 25 грудня до 10 січня. На час локдауну (8-25 січня) Міносвіти рекомендувало навчальним закладам продовжити канікули. Інший варіант – дистанційне навчання.

У школах повинні були вирішити, чи починати навчання, і повідомити про це батькам.

Зокрема, у Рівному продовжили канікули до 18 січня. У Харкові 1-4 класи повинні відпочивати до 22 січня, а 5-11 класи вийти на навчання. При цьому більшість міст залишили колишні дати канікул.

Як проходитиме навчання?

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Цього року Міністерство освіти внесло корективи до правил дистанційного навчання. Раніше батьки були обурені тим, що через "дистанційку" діти проводили занадто багато часу з гаджетами. Після цього влада пояснила, що час занять і час використання гаджетів – це різні речі.

Так, за комп'ютером діти можуть проводити таку кількість часу:

В тренді Навчання під час локдауну: чи задоволені навчанням вдома батьки і діти

учні 1 класу – не більше 10 хвилин;

2-4 класи – не більше 15 хвилин;

5-7 класи – не більше 20 хвилин;

8-9 класи – 20-25 хвилин;

10-11 (12) класів на 1 годину занять – до 30 хвилин, на 2 години занять – 20 хвилин;

Цей час учитель повинен витратити на пояснення теми уроку або обговорення. Після цього викладач повинен дати дітям завдання, яке вони виконуватимуть без використання гаджетів.

Платформу для навчання також обирає школа, але Міносвіти рекомендує для учнів 5-11 класів "Всеукраїнську школу онлайн", яку запустили Міносвіти і Мінцифри.

Університети

Про формат навчання і дати студентам повинні повідомляти у вищих навчальних закладах. До 25 січня всі навчатимуться дистанційно.

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При цьому варто зазначити, що графіки та формати навчання у всіх закладах різні. Наприклад, студенти Київського національного університету культури і мистецтв зараз проходять практику, тому формат роботи узгоджують з керівниками на базах, а в "Київському політеху" частина студентів на заочній формі навчання здають сесію, тому занять на "дистанційці" у них теж немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов перший день локдауну в українських містах.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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