Карамель вибухнула. Українець хотів приготувати величезний Skittles, але потрапив до лікарні (відео)

Чергова спроба блогера приготувати щось цікаве закінчилася сумно – через вибух хлопець отримав опіки

Блогера з опіками відвезли в лікарню. Колаж "Сьогодні"

Популярний український блогер Іван Зайченко, більш відомий під псевдонімом Vanzai, потрапив до лікарні з опіками після того, як спробував приготувати 78-кілограмову цукерку Skittles.

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Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Зайченко зазначив, що він дістав з холодильника сотейник з карамеллю і поставив його на включену на максимальну потужність плиту. Однак внизу карамель почала швидко плавитися, а зверху залишалася холодною і щільно трималася за стінки посудини.

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"Воно почало тріщати, я раптом вирішив спробувати температуру пальцем, доторкнувся зверху і в цю секунду стався вибух. Він був настільки потужний, що вибив решітку витяжки. Також потрапило в очі, я швидко помив обличчя холодною водою, залив піною від опіків і на швидкій допомозі поїхав до лікарні", – написав він.

Зайченко лежить під крапельницею. Фото з Instagram

Хто такий Іван Зайченко?

У відомого українця є свій кулінарний блог на YouTube. Іван часто готує гігантські аналоги відомих страв, а також їжу з популярних фільмів і мультсеріалів. Зараз на його канал підписані 6,74 млн користувачів.

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