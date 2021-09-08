Карантин хочуть посилити з наступного тижня. Які обмеження чекають українців

МОЗ ініціює посилення карантину вже з 13 вересня, клопотання подали до Кабміну

Україна незабаром можуть перевести в "жовту зону". Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я подало до Кабінету міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий рівень" епідемічної безпеки, щоб посилити з 13 вересня карантинні обмеження.

Про це сказав голова МОЗ Віктора Ляшко на телеканалі "Україна 24".

"У нас відбулося кілька урядових зустрічей і нарад, які чітко показують, що Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну з "зеленого рівня" епідемічної небезпеки в "жовтий". Ми від МОЗ подали клопотання до Кабміну, поточного тижня відбудеться комісія техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. І швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде на "жовтий рівень" епідемічної безпеки. Відповідно, будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для "жовтого рівня" і стосуються в основному масових заходів", – сказав міністр.

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Ляшко пояснив, що згідно з постановою, на "жовтий рівень" переходить відразу вся Україна.

Якщо місцями відбувається погіршення до "помаранчевого" або "червоного рівня", країна переходить до регіонального розподілу на зони.

Зараз небезпеки переходу на "помаранчевий" або "червоний рівень" немає в жодному регіоні України.

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Як працюватимуть школи та транспорт

За словами міністра, в "жовтому рівні" обмежень для роботи громадського транспорту не буде.

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Щодо освітніх установ, то Ляшко сказав, що за нормами, такі школи будуть працювати офлайн, якщо 80% педагогів вакциновані проти коронавірусу. Якщо ця норма не дотримана, то школа переходить в онлайн-режим.

Якщо в регіоні встановлюється "червоний рівень" епідеміологічної небезпеки, то відвідувати навчальні заклади заборонено всім, крім вихованців дитсадків, спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів шкіл за умови, що в закладі вакциновано не менше 80% персоналу.

Що забороняється в "жовтій зоні"?

проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд "карантинних" заборон в навчальних закладах Києва.