Карантин послабили. Майже вся Україна перейшла в жовту зону

Країна пожовкла, в помаранчевій зоні карантину залишилися лише Миколаївська і Черкаська області

/ Фото: Getty Images

Майже вся Україна перейшла в жовту зону карантину. У помаранчевої зоні залишилися лише дві області.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В жовту зону перевели відразу шість областей:

Волинську;

Донецьку;

Житомирську;

Кіровоградську;

Луганську;

Тернопільську.

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В помаранчеві зоні залишилися лише Миколаївська і Черкаська області. У цих областях перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування.

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Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 4538 нових випадків інфікування коронавірусів. Всього інфекцію підтвердили у 2 129 073 людини. За минулу добу від COVID-19 померли 356 українців (всього – 46 987). Вилікувати вдалося 1 797 136 інфікованих (19 766 – за останню добу).

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу.

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