Карантин в Україні. 16 областей ризикують перейти в "помаранчеву" зону

Ситуація рівнем госпіталізації та виявленням нових COVID-хворих погіршується

Інколи люди хворіють безсимптомно. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 11 жовтня, всі області України перебувають в "жовтій" зоні адаптивного карантину. При цьому показникам "помаранчевої" відповідають 16 регіонів.

Про це свідчать дані МОЗ.

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У більшості регіонів перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Найгірша ситуація другий день поспіль в Херсонській області. Зараз там показник становить 94,9 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, у Донецькій та Одеській областях перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Які області можуть потрапити в "помаранчеву" зону?

Волинська

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Львівська;

Одеська

Полтавська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська.

Хто найближчий до "червоної" зони?

Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, зараз однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.

"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.

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Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", зараз одна з перших, яка може наблизитися до "червоної" зони.

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