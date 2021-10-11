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Карантин в Україні. 16 областей ризикують перейти в "помаранчеву" зону

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 жовтня, 12:27
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Ситуація рівнем госпіталізації та виявленням нових COVID-хворих погіршується
Інколи люди хворіють безсимптомно. Фото: колаж "Сьогодні"
Інколи люди хворіють безсимптомно. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 11 жовтня, всі області України перебувають в "жовтій" зоні адаптивного карантину. При цьому показникам "помаранчевої" відповідають 16 регіонів.

Про це свідчать дані МОЗ.

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У більшості регіонів перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Найгірша ситуація другий день поспіль в Херсонській області. Зараз там показник становить 94,9 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, у Донецькій та Одеській областях перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Які області можуть потрапити в "помаранчеву" зону?

  • Волинська
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Одеська
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

Хто найближчий до "червоної" зони?

Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, зараз однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.

"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.

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Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", зараз одна з перших, яка може наблизитися до "червоної" зони.

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