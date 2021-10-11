Карантин в Україні. 16 областей ризикують перейти в "помаранчеву" зону

Станом на 11 жовтня, всі області України перебувають в "жовтій" зоні адаптивного карантину. При цьому показникам "помаранчевої" відповідають 16 регіонів.
Про це свідчать дані МОЗ.
У більшості регіонів перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Найгірша ситуація другий день поспіль в Херсонській області. Зараз там показник становить 94,9 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, у Донецькій та Одеській областях перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.
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Які області можуть потрапити в "помаранчеву" зону?
- Волинська
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська
- Полтавська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
Хто найближчий до "червоної" зони?
Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, зараз однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.
"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.
Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", зараз одна з перших, яка може наблизитися до "червоної" зони.
Раніше ми писали:
- Через зростання захворюваності у Львові місцева влада вирішила посилити карантин з 18 жовтня.
- А в Мелітополі і Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавірусу пасажирів.Перевіряти сертифікати будуть поліцейські і працівники Держпродспоживслужби.