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В Україні продовжили карантин: Шмигаль назвав нову дату

16 червня 2021 13:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поки усі регіони країни зараз перебувають у "зеленій зоні", МОЗ проведе ревізію системи охорони здоров'я

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні продовжив дію карантину в Україні до 31 серпня, попри поліпшення епідситуації та перехід усієї України в "зелену зону". Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він нагадав, що всі регіони країни зараз перебувають у "зеленій зоні". За його словами, це хороша можливість для МОЗ провести ревізію системи охорони здоров'я, проаналізувати слабкі місця і забезпечити готовність до потенційної нової хвилі коронавірусу.

"Повинні бути готові до всіх варіантів розвитку подій, залишатися мобілізованими і дотримуватися протиепідемічних правил. Станом на 10 червня в Україні "зелений" рівень епіднебезпеки, який дає можливість продовжити пом'якшення обмежень. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня, але водночас ми послабимо певні карантинні заходи", – сказав Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що поки що скасують контроль самоізоляції українців через мобільний додаток.

Нагадаємо, більше жодна область не входить в "червону", "помаранчеву" або "жовту" зони. Україна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд. Читайте детальніше, які тепер правила карантину діють в Україні.

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