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Карантин в Україні: два регіони вже ризикують потрапити до "помаранчевої" зони

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
29 вересня, 10:58
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За даними Міністерства охорони здоров'я, в областях перевищено кілька показників COVID-19
В Україні ситуація з коронавірусом набирає обертів. Колаж: "Сьогодні"
В Україні ситуація з коронавірусом набирає обертів. Колаж: "Сьогодні"

Станом на ранок, 29 вересня два регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Водночас інші області країни відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

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Згідно з даними, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

  • Донецька – спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом – 66,3%;
  • Чернівецька – показники зайнятости ліжок з киснем для COVID-хворих за межами норми 65,9%, а вдень раніше знаходився в межах 67,1%

Відзначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на захворювання повинна складати не більше 50%, а зайнятість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, повинна становити не більше 65%.

Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки відповідно до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236
Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки відповідно до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236

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Тим часом в цих регіонах перевищена норма рівня захворюваності COVID – Донецька область має 269, а Чернівецька 479, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.

Новий спалах COVID-19 в Україні неминуча – коли чекати та що говорять вчені

Вчені Національної академії наук спрогнозували розвиток коронавірусу в Україні на початку жовтня. Кількість нових заражень перевищить 10 тисяч випадків.

Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків буде на рівні 8100, 8326 протягом тижня 29 вересня-5 жовтня 2021 року.

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А 6-12 жовтня прогнозують 11599, 10002 нових випадків.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. З тих пір в країні діють нові обмеження, зокрема:

  • заборонені масові заходи за участю понад 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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