Карантин в Україні: два регіони вже ризикують потрапити до "помаранчевої" зони

За даними Міністерства охорони здоров'я, в областях перевищено кілька показників COVID-19

В Україні ситуація з коронавірусом набирає обертів. Колаж: "Сьогодні"

Станом на ранок, 29 вересня два регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Водночас інші області країни відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

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Згідно з даними, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

Донецька – спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом – 66,3%;

Чернівецька – показники зайнятости ліжок з киснем для COVID-хворих за межами норми 65,9%, а вдень раніше знаходився в межах 67,1%

Відзначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на захворювання повинна складати не більше 50%, а зайнятість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, повинна становити не більше 65%.

Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки відповідно до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236

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Тим часом в цих регіонах перевищена норма рівня захворюваності COVID – Донецька область має 269, а Чернівецька 479, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.

Новий спалах COVID-19 в Україні неминуча – коли чекати та що говорять вчені

Вчені Національної академії наук спрогнозували розвиток коронавірусу в Україні на початку жовтня. Кількість нових заражень перевищить 10 тисяч випадків.

Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків буде на рівні 8100, 8326 протягом тижня 29 вересня-5 жовтня 2021 року.

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А 6-12 жовтня прогнозують 11599, 10002 нових випадків.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. З тих пір в країні діють нові обмеження, зокрема: