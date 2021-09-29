Карантин в Україні: два регіони вже ризикують потрапити до "помаранчевої" зони

Станом на ранок, 29 вересня два регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Водночас інші області країни відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки.
Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними, показники "помаранчевої" зони мають такі області:
- Донецька – спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом – 66,3%;
- Чернівецька – показники зайнятости ліжок з киснем для COVID-хворих за межами норми 65,9%, а вдень раніше знаходився в межах 67,1%
Відзначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на захворювання повинна складати не більше 50%, а зайнятість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, повинна становити не більше 65%.
Тим часом в цих регіонах перевищена норма рівня захворюваності COVID – Донецька область має 269, а Чернівецька 479, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.
Новий спалах COVID-19 в Україні неминуча – коли чекати та що говорять вчені
Вчені Національної академії наук спрогнозували розвиток коронавірусу в Україні на початку жовтня. Кількість нових заражень перевищить 10 тисяч випадків.
Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків буде на рівні 8100, 8326 протягом тижня 29 вересня-5 жовтня 2021 року.
А 6-12 жовтня прогнозують 11599, 10002 нових випадків.
Які обмеження діють зараз по всій країні
З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. З тих пір в країні діють нові обмеження, зокрема:
- заборонені масові заходи за участю понад 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
- не більше 4 людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.