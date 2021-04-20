Карантин в Україні. Три області готуються вийти з "червоної зони"

У трьох областях України стабілізується ситуація з ковідом – які регіони зараз у "червоній зоні" – список

У Чернівецькій області стабілізується ситуація з коронавірусом. Регіон незабаром може вийти з "червоної зони". Крім Буковини, зі списку "червоних" готуються вийти Івано-Франківська та Закарпатська області.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

Зазначається, що стабільне поліпшення епідеміологічної ситуації фіксується і у Львівській області.

Станом на 20 квітня "червона зона" діє у Києві та 12 регіонах України:

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

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Водночас "жовтими" залишаються тільки три області:

Херсонська;

Івано-Франківська;

Закарпатська.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" дізнавалися, коли Київ може покинути "червону зону".

Крім того, ми писали, що Одеська область може вийти з "червоної зони" зовсім скоро.

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