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Карантин в Україні. Три області готуються вийти з "червоної зони"

20 квітня, 15:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У трьох областях України стабілізується ситуація з ковідом – які регіони зараз у "червоній зоні" – список

У Чернівецькій області стабілізується ситуація з коронавірусом. Регіон незабаром може вийти з "червоної зони". Крім Буковини, зі списку "червоних" готуються вийти Івано-Франківська та Закарпатська області.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

Зазначається, що стабільне поліпшення епідеміологічної ситуації фіксується і у Львівській області.

Станом на 20 квітня "червона зона" діє у Києві та 12 регіонах України:

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  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.
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Водночас "жовтими" залишаються тільки три області:

  • Херсонська;
  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" дізнавалися, коли Київ може покинути "червону зону".

Крім того, ми писали, що Одеська область може вийти з "червоної зони" зовсім скоро.

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карантин Украина червона зона
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