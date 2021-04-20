Карантин в Україні. Три області готуються вийти з "червоної зони"

У Чернівецькій області стабілізується ситуація з коронавірусом. Регіон незабаром може вийти з "червоної зони". Крім Буковини, зі списку "червоних" готуються вийти Івано-Франківська та Закарпатська області.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Коронавірус інфо".
Зазначається, що стабільне поліпшення епідеміологічної ситуації фіксується і у Львівській області.
Станом на 20 квітня "червона зона" діє у Києві та 12 регіонах України:
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Водночас "жовтими" залишаються тільки три області:
- Херсонська;
- Івано-Франківська;
- Закарпатська.
Нагадаємо, раніше "Сьогодні" дізнавалися, коли Київ може покинути "червону зону".
Крім того, ми писали, що Одеська область може вийти з "червоної зони" зовсім скоро.
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