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Карантин в Україні. Уже 15 регіонів ризикують потрапити до "помаранчевої зони"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
12 жовтня, 11:05
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У цих регіонах перевищені більшість показників епідемічної небезпеки
З 23 вересня Україна находиться в "жовтій зоні" карантина / Колаж "Сьогодні"
З 23 вересня Україна находиться в "жовтій зоні" карантина / Колаж "Сьогодні"

Станом на 12 жовтня, всі області України перебувають в "жовтій зоні" адаптивного карантину, але показниками "помаранчевої зони" відповідають 15 регіонів.

Про це повідомляє МОЗ.

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Регіони, які потрапили до "помаранчевої зони"

Всього до "помаранчевої зони" карантину потрапили 15 регіонів. Вчора їх було 16.

  • Волинська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Луганська
  • Львівська
  • Одеська
  • Сумська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Черкаська
  • Чернівецька
  • Чернігівська

У цих областях перевищено показники завантаженості ліжок з киснем, рівня госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки . У країні діють нові обмеження :

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  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 людина за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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