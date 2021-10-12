Карантин в Україні. Уже 15 регіонів ризикують потрапити до "помаранчевої зони"

У цих регіонах перевищені більшість показників епідемічної небезпеки

З 23 вересня Україна находиться в "жовтій зоні" карантина / Колаж "Сьогодні"

Станом на 12 жовтня, всі області України перебувають в "жовтій зоні" адаптивного карантину, але показниками "помаранчевої зони" відповідають 15 регіонів.

Про це повідомляє МОЗ.

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Регіони, які потрапили до "помаранчевої зони"

Всього до "помаранчевої зони" карантину потрапили 15 регіонів. Вчора їх було 16.

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Луганська

Львівська

Одеська

Сумська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

У цих областях перевищено показники завантаженості ліжок з киснем, рівня госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки . У країні діють нові обмеження :

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заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 людина за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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