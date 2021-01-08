"Зимовий" карантин: які товари не можна купити в магазинах в локдаун

Цю продукцію доведеться замовляти через інтернет

З сьогоднішнього дня в Україні діє "зимовий" локдаун. Згідно з рішенням Кабміну, до 25 січня в магазинах обмежується продаж ряду непродовольчих товарів.

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Сайт "Сьогодні" зібрав список забороненої продукції, яку протягом наступних двох тижнів українці зможуть придбати тільки через інтернет.

Заборонені товари під час локдауну

автомобільні деталі;

текстильні товари – одяг, шкарпетки, колготки, перчатки, шапки і так далі;

будівельні матеріали;

освітлювальні прилади, лампочки, меблі та інші товари для будинку;

батарейки;

губки для миття посуду, швабри та інше;

освіжувачі повітря, суперклей, засоби для чищення взуття;

ножі, тарілки, каструлі, сковороди, харчові контейнери та інші кухонні приналежності;

книги та канцелярські товари;

комп'ютери та програмне забезпечення;

телефони, планшети та інша електронна апаратура;

побутові електронні прилади;

аудіо- та відеодиски;

спортивний інвентар;

дитячі іграшки;

годинники та ювелірні прикраси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до якого числа триватимуть "зимові" обмеженняі що важливо знати українцям про новий карантин.

В тренді Куди можна піти під час локдауну в Україні: список

Крім того, журналісти "Сьогодні" провели рейд по Києвуі перевірили, чи дотримуються карантинних обмежень столичні ринки і магазини та чи є порушники правил.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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