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"Зимовий" карантин: які товари не можна купити в магазинах в локдаун

8 січня, 14:49

Віталій Семченко Віталій Семченко

Цю продукцію доведеться замовляти через інтернет

З сьогоднішнього дня в Україні діє "зимовий" локдаун. Згідно з рішенням Кабміну, до 25 січня в магазинах обмежується продаж ряду непродовольчих товарів.

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Сайт "Сьогодні" зібрав список забороненої продукції, яку протягом наступних двох тижнів українці зможуть придбати тільки через інтернет.

Заборонені товари під час локдауну

  • автомобільні деталі;
  • текстильні товари – одяг, шкарпетки, колготки, перчатки, шапки і так далі;
  • будівельні матеріали;
  • освітлювальні прилади, лампочки, меблі та інші товари для будинку;
  • батарейки;
  • губки для миття посуду, швабри та інше;
  • освіжувачі повітря, суперклей, засоби для чищення взуття;
  • ножі, тарілки, каструлі, сковороди, харчові контейнери та інші кухонні приналежності;
  • книги та канцелярські товари;
  • комп'ютери та програмне забезпечення;
  • телефони, планшети та інша електронна апаратура;
  • побутові електронні прилади;
  • аудіо- та відеодиски;
  • спортивний інвентар;
  • дитячі іграшки;
  • годинники та ювелірні прикраси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до якого числа триватимуть "зимові" обмеженняі що важливо знати українцям про новий карантин.

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Крім того, журналісти "Сьогодні" провели рейд по Києвуі перевірили, чи дотримуються карантинних обмежень столичні ринки і магазини та чи є порушники правил.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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