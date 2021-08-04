"Карантинні" субсидії для українців і газовий шантаж РФ – головні новини СЬОГОДНІ

У середу під будівлю Кабміну прийшов чоловік і погрожував підірвати гранату, у столиці проводили з ним переговори

Головні новини України та світу 4 серпня. Колаж "Сьогодні"

4 серпня українські влада вирішила, що "карантинні" субсидії скасують не для всіх, Росія посилила газовий шантаж Європи, а в Києві на Оболоні сталася масштабна пожежа.

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Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини середи.

Скасування "карантинних" субсидій

Норми споживання уріжуть до звичайного рівня / Фото: Сьогодні

Міністерство соціальної політики України заявило, що збільшення на 50% соціальних нормативів споживання газу, води та електроенергії для одержувачів субсидій залишиться чинним для тих, хто опиниться у "червоній" зоні карантину.

РФ посилила газовий шантаж Європи

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"Газпром" став качати в Європу ще менше газу / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

"Газпром" майже припинив закачування газу у підземні сховища в Європейському Союзі. А в деяких сховищах на північному заході Європи навіть зафіксували відбір палива.

В Україні вважають, що таким чином Кремль шантажує Європу і намагається "вибити" для себе кращі умови сертифікації газопроводу "Північний потік – 2".

Пожежа на складі в Києві

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На столичній Оболоні сталася пожежа у будівлі складу. Площа загоряння становила 1200 кв. м. Поруч з місцем інциденту немає джерел води, тому воду підвозили машинами. На виклик приїхали 85 рятувальників.

Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін

Вранці 4 серпня чоловік прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і погрожував її підірвати. Його впізнали – це був ветеран війни на Донбасі Володимир Прохнич з Ірпеня. Незабаром після переговорів він погодився здатися і вибачився перед правоохоронцями за свою поведінку.

Клієнти ПриватБанку втрачають гроші під час зняття готівки

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Клієнти ПриватБанку поскаржилися на те, що "втрачають" гроші під час зняття готівкових коштів з банкоматів. Жінка, яка в Києві знімала гроші з карти, назвала ситуацію, що склалася, "обманом". Через тиждень після звернення у банк кошти їй так і не повернули.

Своєю чергою після публікації відгуку в ПриватБанку прийняли її заявку.