Карантинний рік: як 2020-го змінилася смертність і народжуваність в Україні

За офіційною статистикою, від COVID-19 в 2020-му померли 18 533 людини

Рівно рік тому, 12 березня 2020, Україна вступила в новий для себе період – почався карантин, покликаний стримати пандемію COVID-19. Про те, як за цей час змінилася смертність і народжуваність в Україні – йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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За 2020 рік населення України скоротилося на 314 тисяч чоловік, або на 0,8% – з 41 902 416 до 41 588 354 чоловік за станом на 1 січня. Роком раніше скорочення становило 250 тис., ще раніше – 233 тис. чоловік. Тобто 2020-го темпи скорочення населення прискорилися в півтора разу.

В останні роки в Україні щороку фіксували по 570-580 тисяч смертей. Причому це число останнім часом скорочувалася. Так, 2018 року померло 588 тис. українців, 2019-го – 581 тис.

2020-го кількість смертей зросла майже на 36 тисяч – до 616,8 тис. чоловік. При цьому, згідно з офіційною статистикою, від коронавірусної хвороби 2020 року померло лише 18 533 людини.

В Україні народжуваність падає вже давно. Кожен наступний рік народжувалося на 27-33 тис. дітей менше, аніж у попередній період. Карантинний рік не переламав цю тенденцію, але темпи падіння уповільнив ледь не удвічі. Якщо 2019-го, наприклад, народилося на 27 тис. дітей менше, аніж 2018-го, то 2020-го – тільки на 15 тис. менше, аніж 2019-го.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні змінилися зарплати за рік карантину.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Життя в невідомості і робота через інтернет: як рік карантину змінив Україну".

Також нагадаємо, які саме регіони є лідерами щодо смертності від COVID-19:

Відео: Сьогодні

Журналісти "Сегодня" підрахували, чи можливо підвищити зарплати в Україні до рівня польських. Коротке пояснення – в нашому відео:

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