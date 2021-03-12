Русский
$ 27,75
33,17
  1. Новини України

Карантинний рік: як 2020-го змінилася смертність і народжуваність в Україні

12 березня, 16:39

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

За офіційною статистикою, від COVID-19 в 2020-му померли 18 533 людини

Рівно рік тому, 12 березня 2020, Україна вступила в новий для себе період – почався карантин, покликаний стримати пандемію COVID-19. Про те, як за цей час змінилася смертність і народжуваність в Україні – йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

Реклама

За 2020 рік населення України скоротилося на 314 тисяч чоловік, або на 0,8% – з 41 902 416 до 41 588 354 чоловік за станом на 1 січня. Роком раніше скорочення становило 250 тис., ще раніше – 233 тис. чоловік. Тобто 2020-го темпи скорочення населення прискорилися в півтора разу.

В останні роки в Україні щороку фіксували по 570-580 тисяч смертей. Причому це число останнім часом скорочувалася. Так, 2018 року померло 588 тис. українців, 2019-го – 581 тис.

2020-го кількість смертей зросла майже на 36 тисяч – до 616,8 тис. чоловік. При цьому, згідно з офіційною статистикою, від коронавірусної хвороби 2020 року померло лише 18 533 людини.

В Україні народжуваність падає вже давно. Кожен наступний рік народжувалося на 27-33 тис. дітей менше, аніж у попередній період. Карантинний рік не переламав цю тенденцію, але темпи падіння уповільнив ледь не удвічі. Якщо 2019-го, наприклад, народилося на 27 тис. дітей менше, аніж 2018-го, то 2020-го – тільки на 15 тис. менше, аніж 2019-го.

В тренді
Карантинний рік: як 2020-го змінилася смертність і народжуваність в Україні
Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні змінилися зарплати за рік карантину.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Життя в невідомості і робота через інтернет: як рік карантину змінив Україну".

Також нагадаємо, які саме регіони є лідерами щодо смертності від COVID-19:

Відео: Сьогодні

Журналісти "Сегодня" підрахували, чи можливо підвищити зарплати в Україні до рівня польських. Коротке пояснення – в нашому відео:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика карантин нарождуваність смертність коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство дівчинки в Херсонській області: є кілька ймовірних підозрюваних (оновлено)
Вбивство дівчинки в Херсонській області: є кілька ймовірних підозрюваних (оновлено)Інші регіони
Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)
Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)Україна
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивць
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивцьІнші регіони
Гордон розповів, що трапиться в Україні 15 березня
Гордон розповів, що трапиться в Україні 15 березняУкраїна
Новий локдаун у квітні – чи закриють Україну через третю хвилю COVID-2019
Новий локдаун у квітні – чи закриють Україну через третю хвилю COVID-2019Україна
Аварія судна в Чорному морі: суховантаж перевозив вугілля з ОРДЛО?
Аварія судна в Чорному морі: суховантаж перевозив вугілля з ОРДЛО?Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти