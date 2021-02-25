Карпатські курорти стануть привабливішими для туристів: підписано меморандум про розвиток

Укравтодор, Державне агентство розвитку туризму та українські компанії "Буковель", "ОККО-Холдінг" і "Боржава Есет" підписали Меморандум про співробітництво під час форуму "Україна 30. Інфраструктура".

Реклама

Домовленість передбачає спільну реалізацію Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки та програми "Велике будівництво". Ключовим напрямком роботи стане розвиток карпатських курортів у рамках проєкту "Карпатське коло туризму".

"Ми націлені на об’єднання зусиль органів державної влади та місцевих підприємців у створенні сприятливих умов для розвитку туризму як одного з провайдерів покращення економіки України. Особливо це важливо для Карпатського регіону, де розвиток туристичної інфраструктури передбачає насамперед створення робочих місць", — заявила голова ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Читайте також: Не з бюджету: де "Укравтодор" знайде гроші на проєкти "Великого будівництва"

За словами Олеськів, ДАРТ проводитиме консультації з місцевими громадами і учасниками туристичного ринку. Після цього агентство рекомендуватимете Укравтодору пріоритетні напрямки для ремонту.

Реклама

Як розповіли експерти, роботи з оновлення інфраструктури регіону вже почалися – у 2020 році там було зроблено 67,8 км доріг.

"Ми бачимо за останні роки надзвичайно високий темп будівництва інфраструктури, будівництва доріг. I завдяки Укравтодору, і програмі Президента України "Велике будівництво" ті напрямки, які були на території Закарпатської області, які фактично нівелювали всю цю красу і весь цей туристичний потенціал, який був на Закарпатті, за останні роки відбудовується", – відмітив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

Читайте також: Укравтодор офіційно звернувся до КМДА щодо передачі на баланс Подільсько-Воскресенського мосту

Загалом в рамках інфраструктурного проєкту "Мале Карпатське коло" планується відремонтувати 248,9 км автошляхів державного значення і 36 штучних споруд у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

"Наше спільне завдання — це розвиток туристичної інфраструктури, створення локацій, які відповідають міжнародним стандартам та комфортні для відвідувачів. І завдяки підпроєкту "Великого будівництва" під назвою "Мале Карпатське коло" ми маємо реальні можливості для втілення цих цілей", — підкреслив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Реклама

Нагадаємо, в Україні у процесі "Великого будівництва" у 2021 році відремонтують трасу М-30 Стрий – Ізварине. Вона з'єднає захід і схід країни, її протяжність – 1400 км. Крім того, "Укравтодор" планує побудувати і відремонтувати 150 мостів. Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" розповіли голова "Укравтодору" Олександр Кубраков і директор Департаменту розвитку доріг Андрій Івко.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама