Катаракта: сучасний підхід у лікуванні

Технологія малоінвазивних втручань під 3D контролем усуває багато страхів та переживаннь пацієнтів із катарактою

Про сучасний підхід у лікуванні катаракти нам розповідає експерт "Британського офтальмологічного центру" Андрій Жук.

Експерт "Британського офтальмологічного центру" Андрій Жук (праворуч)

Існує багато захворювань, які можуть потребувати хірургічного втручання в офтальмології, із віком на перший план виходить катаракта. На щастя, технічний прогрес і досягнення в області медичних технологій полегшують втручання на очах для пацієнтів.

Багатьом візит до офтальмолога й досі дуже не до вподоби, вони вважають за краще уникати його взагалі. Надалі можливі різні ускладнення і швидке прогресування хвороби, не кажучи вже про дискомфорт, який відчуває людина.

Можливості для пацієнта з катарактою стали багатогранні: мультифокальні штучні кришталики вже зараз позбавляють людину від окулярів, підвищують гостроту і якість зору без вікових обмежень, дозволяючи виправити багато оптичних аномалій очей.

Так звані "хвороби цивілізації" вимагають постійного контролю і дотримання здорового способу життя для запобігання їх подальшого розвитку та виключення додаткового ризику. Найбільш поширеною проблемою, починаючи із молодого віку, є зниження зору внаслідок постійних навантажень на зорові органи.

За даними статистики, за останні 20 років ситуація у цій області значно покращилася завдяки розробці інноваційних методів лікування оптичних недосконалостей очей.

Астигматизм, короткозорість, пресбіопія – команда клініки "Британський офтальмологічний центр" успішно справляється із даними аномаліями рефракції.

Якщо ви відчуваєте дискомфорт, напругу і нечіткість зору – ви можете пройти обстеження в клініці "Британський офтальмологічний центр".

На даний час в Києві, у клініці "Британський офтальмологічний центр", стали доступні надточні системи із 3D-візуалізацією, що дозволяють виконувати найскладніші хірургічні втручання. Під час роботи із цією апаратурою хірург немовби знаходиться у безпосередній близькості від місця операції, і зображення транслюється в об'ємному вигляді, що дозволяє діяти впевнено, скорочуючи час усвідомлення відстані, підвищується якість зворотного відчуття дотику.

Найбільш точний розрахунок штучного кришталика безконтактно виконується на новому апараті з ультраточною оптикою провідного німецького виробника, що дозволяє мінімізувати можливість похибок.

Побачити майбутнє. 3D зір

Переваги малоінвазивних втручань під 3D контролем усувають багато страхів і переживаннь, які люди відчувають щодо операції. Відсутність яскравого світла операційного мікроскопа дозволяє пацієнтові легко переносити весь процес втручання. Невеликі проколи в оці, через які проводять втручання, стали ще меншими завдяки розвитку нових технологій. Все це мінімізує ризик кровотечі та інших ускладнень під час хірургічних втручань даного типу.

Імплантація оптично досконалих штучних кришталиків дозволяє отримати чудовий результат природного зору без окулярів. 3D хірургія, що стала доступною у "Британському офтальмологічному центрі", дозволила добитися значного зниження рівня дискомфорту від лікування і досягти при цьому максимального функціонального результату, максимальної гостроти і якості зору.

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