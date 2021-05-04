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Катастрофа з вакцинацією – за добу жодного щеплення в 10 областях

4 травня, 08:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У святкові вихідні вакцинальна кампанія пригальмувала ще сильніше – Степанов озвучив сумні дані

В Україні за минулу добу вакцинували менше тисячі людей, причому в 10 областях не зробили жодного щеплення. Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Так, за понеділок вдалося вакцинувати лише 919 осіб. Тепер в Україні всього 756 022 вакцинованих.

Найбільше зроблено щеплень за добу в Миколаївській області – 174 та Київській – 157.

Де не зроблено за добу жодного щеплення:

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  • Вінницька область;
  • Івано-Франківська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська.

Тим часом в лист очікування вакцинації записалися вже 512 472 особи.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні за добу знову зменшилася кількість нових випадків COVID-19. Жорсткий карантин скасували і на свята українці не сильно дотримувалися правила, але захворюваність падає.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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