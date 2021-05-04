Катастрофа з вакцинацією – за добу жодного щеплення в 10 областях

В Україні за минулу добу вакцинували менше тисячі людей, причому в 10 областях не зробили жодного щеплення. Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Так, за понеділок вдалося вакцинувати лише 919 осіб. Тепер в Україні всього 756 022 вакцинованих.
Найбільше зроблено щеплень за добу в Миколаївській області – 174 та Київській – 157.
Де не зроблено за добу жодного щеплення:
- Вінницька область;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернігівська.
Тим часом в лист очікування вакцинації записалися вже 512 472 особи.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні за добу знову зменшилася кількість нових випадків COVID-19. Жорсткий карантин скасували і на свята українці не сильно дотримувалися правила, але захворюваність падає.
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