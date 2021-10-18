Катастрофічна ситуація з COVID-19 у Харкові та підвищення цін через "газові" проблеми — головні новини за ніч

У Харкові важкохворій пацієнтці відмовили в госпіталізації, а також підняття цін на найнеобхідніші харчові продукти в Україні

У Харкові відсутні місця у лікарнях для COVID-хворих, а українці більше платитимуть за харчові продукти/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Якщо до понеділка доживе, будемо лікувати". У Харкові медики не знайшли місця важкій COVID-хворій

У Харкові медики швидкої допомоги відмовлялися госпіталізувати жінку з коронавірусом у критичному стані. Лікарі пояснили, що місць у медзакладах немає.

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У Харкові відмовилися госпіталізувати важку COVID-хвору / Фото: Колаж: Сьогодні

У Волинській області водій іномарки на смерть збив матір трьох дітей і загинув сам

У Волинській області автомобіль Mercedes на швидкості на смерть збив матір трьох дітей і загинув сам. Інцидент стався в місті Володимир-Волинський.

ДТП забрало життя матері трьох дітей/Колаж: Сьогодні

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Один загиблий та кілька поранених. У США сталася стрілянина в університеті

У штаті Луїзіана сталася стрілянина на території Державного університету Гремблінгу. В результаті загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.

Хто відкрив вогонь — невідомо/Колаж: Сьогодні

Енергетична криза. Що відбувається з цінами на газ, та як це вплине на вартість продуктів

Через "газові" проблеми в Україні подорожчають найнеобхідніші продукти. Через подорожчання енергоносіїв ціна на хліб може підскочити на 20%.

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