Ковзанки на дорогах та замети: Україну накриває потужний снігопад – онлайн (фото, відео)

Україна оговтується після вчорашнього снігопаду. Всю ніч довелося готуватися до робочого понеділка, розчищаючи дороги та тротуари.
Новини "Сьогодні" розповідають в режимі онлайн, яка обстановка із боротьбою з негодою в столиці та по всій країні.
10:05. По всій Україні, окрім Криму, очікується ожеледиця на дорогах. Українців попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.
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10:00. За даними УкрГідрометцентру, 10 січня, у зв’язку зi снiгопадами на високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
09:30. Біля Верховної Ради зі снігом борються краще, ніж будь-де: працюють і на тракторах, і вручну. Прибирають сніг одразу 3 трактори. Робиться все, що депутати могли добре попрацювати. Сніг тут і підгортають, і замітають.
09:22. Поблизу Кабміну парковку для автомобілів розчистили до блиску. Однак лише в 400 метрах від будівлі уряду на зупинці нагребли справжні кучугури снігу.
Фото: Сьогодні/Ігор Сєров
09:10. За прогнозом синоптиків, після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Уночі позначки термометрів сягатимуть -15 градусів.
08:57. В КМДА відзвітували, що з вечора 9 січня на вулицях Києва працюють 345 одиниць спецтехніки та 330 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання.
08:55. На центральних вулицях Києва – Андріївському узвозі та околицях Хрещатика сніг прибирають здебільшого вручну. При цьому, наприклад, частина Андріївського узвозу поки що перетворилася на льодову гірку.
Фото: Сьогодні/Ігор Сєров
08:35. Зранку на вокзалі в столиці рух транспорту забезпечили, розчистивши сніг. Вокзал зустрічає пасажирів височенними кучугурами снігу. При цьому автомобілі їздять без ускладнень.
Фото: Сьогодні/Ігор Сєров
08:30. В Києві зранку 10 січня після снігопаду утворилися затори на дорогах. Автомобілі почали скупчуватися на під'їздах до столиці, а також на мостах у напрямку правого берега.
Фото: скріншот
Раніше ми писали:
- 9 січня на Україну обрушився сильний снігопад, а також утворилася ожеледиця.
- У Києві через негоду стався збій у роботі громадського транспорту. Рух організували іншими вулицями.