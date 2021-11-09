Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини України

"Щоранку я молюся" – Кличко про ситуацію з аварійним мостом Патона

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
9 листопада, 20:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На мосту вже тривалий час стоять пластикова дорожня огорожа, якою закрили для проїзду дві крайні смуги
Кличко розповів, що молиться за київські мости.
Кличко розповів, що молиться за київські мости. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко прозвітував про ситуацію з ремонтом аварійного мосту Патона у Києві. Він заявив, що на це потрібно багато грошей, і йому доводиться "молитися щоранку", щоби на мосту нічого не сталося.

Таке градоначальник української столиці розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Реклама

"Щранку я молюся, щоб з мостом Патона все було нормально, тому що він перебуває в аварійному стані", – заявив Кличко.

Він додав, що тільки реконструкція мосту Патона буде коштувати більше півмільярда доларів.

"Після того, як Шулявський міст обвалився, я дав завдання перевірити всі мости і був шокований – 70 мостів знаходяться в аварійному стані. За цей час ми вже близько 30 зробили, але це колосальні гроші", – додав він.

Реклама

А що з Подільсько-Воскресенським мостом?

Кличко нагадав, цього року обіцяли запустити автосполучення. Є ще лінія метро у тілі мосту – три станції вже готові.

"Наземне сполучення між лівим та правим берегом ми запускаємо на цей Новий рік. Наступного року з'їзд запускаємо на Оноре де Бальзака та Алішера Навої на Лівий берег. Правий берег – з'їзд повністю вже готовий", – розповів мер.

Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту при цьому немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

Реклама

Як пояснили сайту "Сегодня" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

"Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд двома крайніми смугами закрили спеціально, щоб уникнути подальшої руйнації", – сказали у "Київавтодорі".

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Проект реставрації із пристосуванням мосту Патона ще не готовий. цей проводяться тендерні процедури. Розробка проекту раніше оцінювалася більш ніж у 21,5 мільйона гривень. До речі, тендер уже проводили, але його визнали недійсним. Наразі його буде проведено заново.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту моста його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежувати рух транспорту.

Яким стане міст?

  • Після ремонту міст Патона стане на одну смугу ширшою. Зараз на ньому 7 смуг для руху транспорту, а буде 8, по 4 смуги у кожному напрямку.
  • З переправи заберуть реверсну смугу. Через неї часто траплялися ДТП зі смертельним наслідком. Замість реверсної смуги тут встановлять потужний відбійник, який не дозволить автомобілям виїжджати на зустрічну смугу.
  • На мості збудують велодоріжки, відремонтують тротуари, опори, перила мосту та вхідні групи на лівому та правому березі.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

151 796

захворіло за тиждень в Україні

0%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти