Полювання на банкомати – копи не знають, як протистояти підривникам-бандитам, що полюють за налом

В Україні підірвали 62 банкомати заради пограбування. Таку статистику за останній рік оприлюднила національна поліція. У перерахунку виходить, що банкомати в країні підривали по 5 разів на місяць, тобто, кожного тижня. Також силовики підрахували, що зловмисники завдали збитку більш, ніж на 16 млн грн. Крім того, поліція встановила, що до цих злочинів причетні 10 організованих злочинних груп.

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Щоб ситуація не повторилася, правоохоронці разом із банкірами вирішують, як протистояти підривників. Наприклад, в Херсонській, Чернігівській та інших областях начальники облуправлінь поліції провели зустрічі з банкірами, щоб разом убезпечити банкомати.

Одне з нововведень, яке запропонували копи – обладнати банкомати системою "антигазу". Наші джерела в МВС пояснили, що під цим розуміють.

"Деякі з зловмисників підривають банкомати за допомогою пристрою, який містить в собі газоподібну вибухову суміш. Система "антигазу" здатна протистояти цьому, тобто, вона буде виштовхувати газ з банкомату і не допустить його підриву", – розповіли нам в МВС.

Як з'ясувалося, зловмисники активно користуються таким методом. Наприклад, у відкритому доступі в держреєстрі судових рішень ми знайшли рішення, де мова йде саме про такий випадок. За даними міськсуду Вінниці, влітку минулого року двоє злочинців підірвали таким чином банкомат за адресою вулиця Максима Шимка, 24. На момент злочину в банкоматі знаходилися 192 900 грн., але грабіжники не змогли взяти ні копійки, тому як злякалися сигналізації, що спрацювала.

Не з лякливих виявилися нальотчики в Харкові. Як повідомляється в держреєстрі судових рішень, навесні минулого року в Харкові, на проспекті Перемоги, 76-Б нальотчики підірвали банкомат і забрали 1 176 200 грн.

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За даними суду, слідство встановило зловмисників.

Не обійшлося без підривів банкоматів і в нинішньому році. Наприклад, в середині березня в Дніпропетровській області після підриву були обкрадені відразу два банкомати.

Нагадаємо, раніше поліція повідомляла, що серед підривників банкоматів була 17-річна дівчина, яка вже затримана.

Також повідомлялося, що нерідко злочинці підривають банкомати не тільки в містах, але і в селах. Подробиці – в сюжеті.

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