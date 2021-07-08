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"Кожен з нас – президент": книга Мендель з'явилася в продажу (фото)

8 липня 2021 19:53

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Виданням книги Мендель займався "Клуб сімейного дозвілля", а на офіційному сайті видавництва вже можна замовити примірник

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилася обкладинка до книги колишнього прес-секретаря президента Юлії Мендель "Кожен з нас – президент", яку видає "Клуб сімейного дозвілля".

Обкладинка з'явилася в інтернет-магазині видавництва.

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На обкладинці сама Мендель в синьому костюмі і білому топі – все це на синьому тлі. Зверху вказано ім'я автора, а внизу назва книги. Колір шрифту – білий.

Фото: Клуб сімейного дозвілля

Фото: Клуб сімейного дозвілля

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Продажі книги Мендель стартують вже з 11 липня, по клубній ціні – 190 гривень. Книга містить 288 сторінок і матиме тверду обкладинку. Замовити видання можна вже зараз або вказати електронну адресу і отримати сповіщення про старт продажів.

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"Ця книга – спроба осмислити українські реалії з точки зору українки, народженої в кінці 1980-х, прямо перед розвалом Союзу. Народженій в російськомовному місті, але для якої українська мова стала рідною. Яка сильно відчула смак всіх страхів, комплексів і обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у західного світу, об'їздивши десятки курсів і програм в Європі і США", – йдеться в описі.

Раніше ми повідомляли, що колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель нарешті виклала у вигляді колонки на сайті "Української правди" фрагмент своєї книги. Як анонсувала сама пані автор – "про українську політику, свою роботу в якості спікера глави держави та самоідентифікацію українців".

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