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Зеленський випустив відеозвернення до українців, Євросоюзу та окупантів: головні тези

Павло Заяць Павло Заяць
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28 лютого, 10:55
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Президент висловив упевненість, що українці переможуть у війні з РФ
/ Фото: Офис Президента Украины

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та висловив упевненість у перемозі над Росією. Також Зеленський закликав Євросоюз прийняти Україну до своїх лав, порадив російським окупантам залишити країну та розповів про непопулярне рішення для обороноздатності.

"П'ята доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років", – зазначив він.

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Зеленський заявив, що українці за ці кілька днів продемонстрували свою силу, тому у переговорах з міжнародними партнерами помітна повага до українського народу.

Про злочини окупантів

Президент нагадав також, що внаслідок війни, яку розпочала Росія, загинули 16 дітей, і ще 45 отримали поранення.

"Кожен злочин, кожен обстріл, який окупанти здійснюють проти нас, згуртовують нас і наших партнерів дедалі більше. Росія не вірила в таку солідарну та потужну реакцію, але українці змінили цю історію", – наголосив він.

ДоУ ЄС – за новою процедурою

Президент також закликав Євросоюз прийняти Україну до свого складу за прискореною процедурою.

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"Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам, що вони поряд з нами, але наша мета – бути разом з усіма європейцями. І, головне, бути на рівних. Впевнений, що це справедливо, що ми цього заслужили, що це можливо", – сказав Зеленський.

Звернення до російських військових

Президент також звернувся до росіян.

"Поки триває російське вторгнення в Україну, російська держава отримує такі збитки, ніби війна пройшла і їхньою територією... Для чого це вам – російським матерям, вчителям, підприємцям, звичайним людям?... Вже 4,5 тисячі російських солдатів убито... Заради чого ви сюди прийшли?... Кидайте вашу техніку і йдіть, не вірте вашим командирам", – зазначив він.

Непопулярне рішення для обороноздатності

Глава держави заявив про прийняття рішення, "непростого з моральної точки зору, але корисної з точки зору нашого захисту".

"В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом, будуть звільнені з-під варти і зможуть спокутувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона", – сказав Зеленський.

Кожен українець – воїн

"Коли я йшов у президенти, я казав, що кожен із нас – президент. Тому що ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А тепер так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе. Слава Україні!", – заявив він.

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