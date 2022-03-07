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Кожен, хто протестує проти окупантів – герой. Зеленський звернувся до українців – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 23:25
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Президент України розповів, як нині йдуть справи на фронті, чи є успіхи на переговорах – ми зібрали головні тези
Зеленський записав звернення до українців
Зеленський записав звернення до українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває у Києві та не збирається залишати столицю. Він заявив, що українські захисники відбивають атаки російських окупантів, і Україна обов'язково переможе, адже на нашому боці правда.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

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Що сказав Зеленський – головні тези:

  • Президент залишається на Банковій разом із усією командою, не ховається і нікого не боїться.
  • Жителі південних регіонів показали, наскільки вони патріотичні, сміливі та єдині. Коли в місто зайшли окупанти, люди без зброї виходили проти військових та виганяли їх. Вони відкрито заявили, що це їхнє місто і віддавати його не збираються. Там розвернули такий національний рух, якого раніше ще ніколи не бачили.
  • Кожен українець, який протестував чи протестуватиме проти окупантів – герой. А той, хто повторював "Ми один народ", не розраховував на таку потужну реакцію. Для РФ це страшний сон.
  • У РФ забули, що українці не бояться автозаків, танків та кулеметів, адже на нашому боці головне – правда.
  • Президент запевнив, що усі міста, які руйнують окупанти, обов'язково відновлять. Їх зроблять краще, ніж будь-яке місто у РФ.
  • Українська армія утримує позиції, контратакує та завдає противнику сильних ударів, окупанти зазнають великих втрат.
  • Зеленський сказав, що лише нелюди обстрілюють цілі, які взагалі не пов'язані з військовими об'єктами: "Сьогодні у Макарові обстріляли старий хлібзавод. Для чого, вдумайтеся, для чого? Ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву на Житомирщині?".
  • У РФ проігнорували домовленості про гуманітарні коридори:"Спрацювали вони? Ні, замість неї спрацювали російські танки, російські "Гради", російські міни. Вони навіть замінували дорогу, затверджену для підвезення продуктів та ліків".
  • Українська влада наполягатиме на переговорах, поки не знайде спосіб сказати народу, що знайшли вихід, як прийти до миру. Щодня війни зміцнює позиції країни на переговорах, оскільки ЗСУ розносять окупантів.
  • Зеленський надав державні нагороди 96 українським героям.

Ситуація в Україні 7 березня

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