Кожен, хто протестує проти окупантів – герой. Зеленський звернувся до українців – відео

Президент України розповів, як нині йдуть справи на фронті, чи є успіхи на переговорах – ми зібрали головні тези

Зеленський записав звернення до українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває у Києві та не збирається залишати столицю. Він заявив, що українські захисники відбивають атаки російських окупантів, і Україна обов'язково переможе, адже на нашому боці правда.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

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Що сказав Зеленський – головні тези:

Президент залишається на Банковій разом із усією командою, не ховається і нікого не боїться.

разом із усією командою, не ховається і нікого не боїться. Жителі південних регіонів показали, наскільки вони патріотичні, сміливі та єдині. Коли в місто зайшли окупанти, люди без зброї виходили проти військових та виганяли їх. Вони відкрито заявили, що це їхнє місто і віддавати його не збираються. Там розвернули такий національний рух, якого раніше ще ніколи не бачили.

Кожен українець, який протестував чи протестуватиме проти окупантів – герой. А той, хто повторював "Ми один народ", не розраховував на таку потужну реакцію. Для РФ це страшний сон.

А той, хто повторював "Ми один народ", не розраховував на таку потужну реакцію. Для РФ це страшний сон. У РФ забули, що українці не бояться автозаків, танків та кулеметів, адже на нашому боці головне – правда.

танків та кулеметів, адже на нашому боці головне – правда. Президент запевнив, що усі міста, які руйнують окупанти, обов'язково відновлять. Їх зроблять краще, ніж будь-яке місто у РФ.

Їх зроблять краще, ніж будь-яке місто у РФ. Українська армія утримує позиції, контратакує та завдає противнику сильних ударів, окупанти зазнають великих втрат.

контратакує та завдає противнику сильних ударів, окупанти зазнають великих втрат. Зеленський сказав, що лише нелюди обстрілюють цілі, які взагалі не пов'язані з військовими об'єктами: "Сьогодні у Макарові обстріляли старий хлібзавод. Для чого, вдумайтеся, для чого? Ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву на Житомирщині?".

"Сьогодні у Макарові обстріляли старий хлібзавод. Для чого, вдумайтеся, для чого? Ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву на Житомирщині?". У РФ проігнорували домовленості про гуманітарні коридори: "Спрацювали вони? Ні, замість неї спрацювали російські танки, російські "Гради", російські міни. Вони навіть замінували дорогу, затверджену для підвезення продуктів та ліків".

Українська влада наполягатиме на переговорах, поки не знайде спосіб сказати народу, що знайшли вихід, як прийти до миру. Щодня війни зміцнює позиції країни на переговорах, оскільки ЗСУ розносять окупантів.

Щодня війни зміцнює позиції країни на переговорах, оскільки ЗСУ розносять окупантів. Зеленський надав державні нагороди 96 українським героям.

Ситуація в Україні 7 березня