Кожен, хто протестує проти окупантів – герой. Зеленський звернувся до українців – відео

Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває у Києві та не збирається залишати столицю. Він заявив, що українські захисники відбивають атаки російських окупантів, і Україна обов'язково переможе, адже на нашому боці правда.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.
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Що сказав Зеленський – головні тези:
- Президент залишається на Банковій разом із усією командою, не ховається і нікого не боїться.
- Жителі південних регіонів показали, наскільки вони патріотичні, сміливі та єдині. Коли в місто зайшли окупанти, люди без зброї виходили проти військових та виганяли їх. Вони відкрито заявили, що це їхнє місто і віддавати його не збираються. Там розвернули такий національний рух, якого раніше ще ніколи не бачили.
- Кожен українець, який протестував чи протестуватиме проти окупантів – герой. А той, хто повторював "Ми один народ", не розраховував на таку потужну реакцію. Для РФ це страшний сон.
- У РФ забули, що українці не бояться автозаків, танків та кулеметів, адже на нашому боці головне – правда.
- Президент запевнив, що усі міста, які руйнують окупанти, обов'язково відновлять. Їх зроблять краще, ніж будь-яке місто у РФ.
- Українська армія утримує позиції, контратакує та завдає противнику сильних ударів, окупанти зазнають великих втрат.
- Зеленський сказав, що лише нелюди обстрілюють цілі, які взагалі не пов'язані з військовими об'єктами: "Сьогодні у Макарові обстріляли старий хлібзавод. Для чого, вдумайтеся, для чого? Ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву на Житомирщині?".
- У РФ проігнорували домовленості про гуманітарні коридори:"Спрацювали вони? Ні, замість неї спрацювали російські танки, російські "Гради", російські міни. Вони навіть замінували дорогу, затверджену для підвезення продуктів та ліків".
- Українська влада наполягатиме на переговорах, поки не знайде спосіб сказати народу, що знайшли вихід, як прийти до миру. Щодня війни зміцнює позиції країни на переговорах, оскільки ЗСУ розносять окупантів.
- Зеленський надав державні нагороди 96 українським героям.
Ситуація в Україні 7 березня
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в умовах міста, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за шість місяців перебування на території України.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог з моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Проте, незважаючи на це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.
- Кадировці під Запоріжжям розстріляли листонош "Укрпошти" і переїхали танком їхнє авто. Забрати тіла загиблих Україні не дають.