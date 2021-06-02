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Кожен зніме відео про себе: діти Донбасу відпочинуть в кіно-таборі Фонду Ріната Ахметова

2 червня, 00:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Завдяки благодійному проєкту "Мирне літо" за сім років оздоровилися майже чотири з половиною тисячі дітей

Понад 100 дітей із зони бойових дій на Донбасі відпочинуть цього літа в таборі у Святогорську завдяки Фонду Ріната Ахметова та благодійному проєкту "Мирне літо".

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Про це йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

Проєкт уже сім років працює для дітей, що живуть у зоні бойових дій, і переселенців і за цей час оздоровилися майже 4,5 тисячі дітлахів.

Цього року зможуть відпочити діти від 8 до 14 років. З ними працюватимуть психологи Фонду Ріната Ахметова, які закінчили курс "Травма війни".

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Відпочинок пройде у форматі "Кіно-кемп" і в кінці кожен зможе зняти відео про себе.

Заїзд дітей у табір в Святогорську відбудеться в липні.

Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова також допомагає дитячим будинкам сімейного типу, створений ним портал "Сирітству – ні!" допоміг знайти родину понад 10 тисяч дітей із дитбудинків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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