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Кібератака РФ на Львів. Влада розкрила деталі викрадення даних міста

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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15 травня, 22:40
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Тепер СБУ та Кіберполіція усувають наслідки
Росія атакувала сайт міськради Львова. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія атакувала сайт міськради Львова. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час російської кібератаки на Мережу мерії Львова було викрадено частину робочих файлів міста. Їх опублікували на ворожих Telegram-каналах. Тепер СБУ та Кіберполіція усувають наслідки.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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"Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки 13 травня на Львів. Росія, окрім ракет, використовує і ІТ-фронт. Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних. Частина робочих файлів міста, попри всі системи захисту, була викрадена й опублікована на ворожих телеграм-каналах. Працюємо разом з СБУ та Кіберполіцією над подоланням наслідків. У цей час, як і, зрештою, завжди, маємо бути дуже обережними – як в офлайні, так і онлайн", – заявив Москаленко.

13 травня на інтернет-мережі та сервіси Львівської міської ради було здійснено одну з наймасштабніших хакерських атак. Упродовж 2 днів вдалося відновити частину сервісів, сайт мерії працює.

Лише з 24 лютого ІТ-фахівці відбили понад 100 спроб хакерських атак на Львівську міську раду.

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Про це розповів керівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

"Доступ до телефонів, до приватних комп'ютерів громадян – це один з векторів атак. Вони намагаються отримати інформацію про персональні дані, паролі, доступи до державних реєстрів саме через приватні застосунки, якими ви користуєтеся", – сказав Щиголь.

Він закликає українців дотримуватися правил кібергігієни, але водночас зазначає, що ворожі кібератаки значно знизили потужність.

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Олексій Ковалевський - солдат 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Острозького. До війни - оператор телеканалу “Україна 24”. Нині боронить рідну землю від російських окупантів на сході. За особисту мужність, військові заслуги та ефективне знищення ворожих ДРГ нагороджений бойовою медаллю. Пишаємось колегою!
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