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Київ позбавив більшу частину співробітників посольства Білорусі дипломатичної акредитації

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24 березня, 19:04
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Офіційний Київ надіслав ноту протесту МЗС Білорусі щодо рішення Мінська про скорочення у цій країні дипломатичного корпусу України до п'яти чоловік. МЗС України повідомило колег сусідньої недружньої країни про скасування дипломатичної акредитації для більшої частини співробітників білоруської дипмісії в нашій країні.

Про це повідомив журналістам "Сьогодні" речник МЗС України Олег Ніколенко.

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"Міністерство закордонних справ України сьогодні направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб. Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним" , – сказано у повідомленні Ніколенко.

П'яти білоруським дипломатам, що залишилися в Україні, визначена зона, за межі якої вони не мають права переїжджати. Це – 40 кілометрів від центру Києва.

"Відповідно до статті 25 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, МЗС України також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі в м. Львів. Такі рішення є відповіддю нашої держави на недружні дії Білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті", – наголосив Ніколенко.

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Двосторонні відносини

  • 23 березня МЗС Білорусі прийняло рішення закрити генеральне консульство України в Бресті та скоротити кількість наших дипломатів у цій країні до одного посла та чотирьох працівників посольства.
  • 19 березня територію України залишив білоруський посол Ігор Сокіл. Йому наші прикордонники передали "30 срібняків" для глави держприкордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппо як плату за зраду дружніх стосунків між нашими країнами.
  • Дипломатична війна між двома країнами відбувається на тлі очікування вторгнення армії Білорусі до нашої країни для посилення російських окупантів.

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