Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Київ окупанту не по зубах: Арестович озвучив причини

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 23:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Силянок у орків Путіна замало
Все, що залишається від техніки окупанта / Колаж "Сьогодні"
Все, що залишається від техніки окупанта / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, відправлені на українську землю міжнародним злочинцем Володимиром Путіним 24 лютого, не зможуть взяти Київ. Таку думку висловлюють як представники офіційної влади України, так і захисники нашої країни.

Думка

"Щоб взяти Київ, потрібно три армії, яких у них немає. Я не знаю, на що вони розраховують. Просто виконують наказ. Не вистачає сміливості відступити. І знову ж таки – Київ огризається. Ну дадуть вони наказ. Я майже впевнений, що підуть вони на так званий штурм Києва, але як це... Це спочатку взяти Бровари, Лівий Берег, а у нас є ще Правий Берег... Це з технічного погляду неможливо... Це божевілля навіть щодо співвідношення сил і засобів", – заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі марафону на телеканалі "Україна 24" .

Реклама

Оборона

Полк "Азов" та ЗСУ облаштують кілька ліній оборони Києва, які не дадуть шансів російським окупантам.

Про це розповів у ефірі "5 каналу" керівника Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

"Навіть якщо вони закинуть сюди все своє російське м'ясо, свою техніку, будьте певні, що кілька ліній оборони, які вже будуються за допомогою інженерної техніки, за допомогою військових, вони врятують Київ. Нічого у них не вийде. Ми займаємось обороною Києва. Основні напрямки – це Ірпінь, Буча, Ворзель, Ясногородка. Вже добу точаться бої в районі населеного пункту Мощун. Ворог за останню добу зробив кілька спроб атакувати та прорвати нашу оборону, але Мощун залишається під нашим контролем, вся техніка, яка встигла перейти через річку Ірпінь, була знешкоджена" , – зазначив Жорін.

Реклама

Обстановка

  • Російські окупанти продовжують посилати на Київ ракети. 8 березня над Борисполем збили дві ракети, ще одна впала на територію міста. Про це розповів мер міста Володимир Борисенко.
  • У Київській області понад півтора десятка населених пунктів виявилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків. "Зелені коридори" потрібні в таких містах та селищах, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
  • Перемогти нас у тому числі неможливо, бо у територіальній обороні Києва такі люди, як чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик. Він поповнив самооборону київського мікрорайону ДВРЗ .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Ще ніколи такого не чули: реакція Джонсона на виступ Зеленського Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Голова Гостомельської громади Прилипко Юрій Ілліч до останнього залишався зі своїми земляками. Він загинув, роздаючи під кулями та снарядами хліб та ліки. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой... Вічна пам'ять!

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Прикордонник Роман Грибов – той самий захисник острова Зміїний, який вимовив фразу, що стала девізом для мільйонів українців і всесвітньо відомим мемом: "Рускій воєнний корабль, іді на х...й!". Роман - із Золотоноші Черкаської області. Нині він у полоні.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти