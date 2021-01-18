Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)

За однією з версій, у чоловіка в мороз забрали ключі від його єдиної нічліжки

У столиці розгорівся скандал через смерть двірника-індуса, який днями помер страшною смертю – замерз у напівзруйнованому автобусі без вікон і дверей у дворі будинку № 1-Б на вулиці Героїв Космосу на Борщагівці. Повідомляють, що помер він 15 січня – цього дня мороз був до -11.

Реклама

Про цей випадок у соцмережах написала учасниця однієї з груп, викликавши шквал обговорень і обурення. За словами авторки допису, чоловік помер після того, як виписався з лікарні (його госпіталізували нібито із захворюванням судин), спробував повернутися в свою комірчину для двірників, але та виявилася закрита. Нібито нічліжку закрили після того, як зрозуміли, що чоловік після лікарні непрацездатний і віддавати йому нічліжку більше немає сенсу. Ми дізналися ексклюзивні подробиці цієї історії.

Як загинув двірник-індус

Як виявилося, на столичній Борщагівці про це дикий випадок чули десятки місцевих жителів, які особисто знали загиблого і тепер обурені вкрай.

У дворах ми розшукали прогнилий мікроавтобус. Місцеві жителі підтвердили, що в ньому днями справді було знайдено тіло двірника-індуса.

Той самий мікроавтобус на Борщагівці, де знайшли тіло іноземця

Трохи більше про замерзлого на морозі двірника нам розповіли безпосередньо його колеги.

"Ми його звали Аптаром, хоча як саме правильно вимовляється його ім'я – це сказати складно. Йому було 37 років, родом він був з Індії, там у нього сім'я. Він справді допомагав нам, двірникам, отримував за свою роботу якісь невеликі гроші, але чи був влаштований офіційно – це питання до нашого керівництва, – розповіла нам одна двірничка, що відмовилася називати своє ім'я. – Подейкують, що він хворів на епілепсію, міг іноді випити. При цьому був місцевим улюбленцем, а мені – як син. Коли йому стало зле тиждень тому, одна з двірничок викликала йому швидку, його забрали в лікарню. Через два дні після перебування в лікарні його начебто виписали. За іншими даними, він пішов звідти сам. Захотів повернутися в підвал на ніч, але той вже був закритий". За словами двірників, цей підвал для колеги, що замерзав, виявився закритий У підвалі на лаві так і залишився спецодяг двірника На наше головне питання, чи були в нього ключі, жінка-двірничка відповіла так: "Не знаю. Правда, не знаю. Але підвал хтось закрив, тому що там лежали деякі речі. Наприклад, чайник. Аптар чомусь не збив замок, як це було раніше, а пішов в автобус... Ось і все, що я знаю. Більше дізнатися раджу у нашого керівництва".

Як коментують у ЖЕКу і поліції

Реклама

Ми звернулися до ЖЕКу, який розміщується на вулиці Якуба Коласа, 15-Б. У приймальні нам навідріз відмовили в можливості поспілкуватися з керівничкою, яка може знати більше подробиць. На запитання про те, чи працював у них двірник-індус, відповіли категорично: ніколи такого не було і немає. Втім, така відповідь абсолютно різниться з тим, що неофіційно розповіли нам двірники і місцеві жителі.

"Він дійсно прибирав наші двори, іноді ми його просили за невелику винагороду перенести громіздкі речі. Був дуже доброю і безвідмовною людиною. Можливо, що ЖЕК просто відхрестився", – розповіла нам мешканка будинку на проспекті Леся Курбаса.

За її словами, у Аптара в Індії залишилися мама і брат.

Ситуацію прояснили в поліції Святошинського району Києва, де не тільки підтвердили смерть двірника-іноземця, а й повідомили, що шукають можливих винуватців у його смерті.

"Відкрите і розслідується кримінальне провадження за статтею "Вбивство". Про померлого відомо, що він дійсно офіційно не працював в цьому ЖЕКу, але все ж мав до нього стосунок. Нам в ЖЕКу сказали, що ключі від його комірчини у нього були. Крім того, ми не відкидаємо, що слідчі зможуть перекваліфікувати статтю на "Залишення в небезпеці", але поки нам не надходило відповідної заяви", – розповіла нам пресофіцер Святошинського управління поліції Тетяна Мельник.

За її словами, поліція вже проінформувала представництво Індії в Україні, дипломати пообіцяли після закінчення судово-медичної експертизи взяти на себе витрати, пов'язані з похороном цього чоловіка.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні сильні морози протримаються ще три дні, а відлига настане в середині тижня.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама