Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)

У столиці розгорівся скандал через смерть двірника-індуса, який днями помер страшною смертю – замерз у напівзруйнованому автобусі без вікон і дверей у дворі будинку № 1-Б на вулиці Героїв Космосу на Борщагівці. Повідомляють, що помер він 15 січня – цього дня мороз був до -11.
Про цей випадок у соцмережах написала учасниця однієї з груп, викликавши шквал обговорень і обурення. За словами авторки допису, чоловік помер після того, як виписався з лікарні (його госпіталізували нібито із захворюванням судин), спробував повернутися в свою комірчину для двірників, але та виявилася закрита. Нібито нічліжку закрили після того, як зрозуміли, що чоловік після лікарні непрацездатний і віддавати йому нічліжку більше немає сенсу. Ми дізналися ексклюзивні подробиці цієї історії.
Як загинув двірник-індус
Як виявилося, на столичній Борщагівці про це дикий випадок чули десятки місцевих жителів, які особисто знали загиблого і тепер обурені вкрай.
У дворах ми розшукали прогнилий мікроавтобус. Місцеві жителі підтвердили, що в ньому днями справді було знайдено тіло двірника-індуса.
Трохи більше про замерзлого на морозі двірника нам розповіли безпосередньо його колеги.
"Ми його звали Аптаром, хоча як саме правильно вимовляється його ім'я – це сказати складно. Йому було 37 років, родом він був з Індії, там у нього сім'я. Він справді допомагав нам, двірникам, отримував за свою роботу якісь невеликі гроші, але чи був влаштований офіційно – це питання до нашого керівництва, – розповіла нам одна двірничка, що відмовилася називати своє ім'я. – Подейкують, що він хворів на епілепсію, міг іноді випити. При цьому був місцевим улюбленцем, а мені – як син. Коли йому стало зле тиждень тому, одна з двірничок викликала йому швидку, його забрали в лікарню. Через два дні після перебування в лікарні його начебто виписали. За іншими даними, він пішов звідти сам. Захотів повернутися в підвал на ніч, але той вже був закритий".
На наше головне питання, чи були в нього ключі, жінка-двірничка відповіла так: "Не знаю. Правда, не знаю. Але підвал хтось закрив, тому що там лежали деякі речі. Наприклад, чайник. Аптар чомусь не збив замок, як це було раніше, а пішов в автобус... Ось і все, що я знаю. Більше дізнатися раджу у нашого керівництва".
Як коментують у ЖЕКу і поліції
Ми звернулися до ЖЕКу, який розміщується на вулиці Якуба Коласа, 15-Б. У приймальні нам навідріз відмовили в можливості поспілкуватися з керівничкою, яка може знати більше подробиць. На запитання про те, чи працював у них двірник-індус, відповіли категорично: ніколи такого не було і немає. Втім, така відповідь абсолютно різниться з тим, що неофіційно розповіли нам двірники і місцеві жителі.
"Він дійсно прибирав наші двори, іноді ми його просили за невелику винагороду перенести громіздкі речі. Був дуже доброю і безвідмовною людиною. Можливо, що ЖЕК просто відхрестився", – розповіла нам мешканка будинку на проспекті Леся Курбаса.
За її словами, у Аптара в Індії залишилися мама і брат.
Ситуацію прояснили в поліції Святошинського району Києва, де не тільки підтвердили смерть двірника-іноземця, а й повідомили, що шукають можливих винуватців у його смерті.
"Відкрите і розслідується кримінальне провадження за статтею "Вбивство". Про померлого відомо, що він дійсно офіційно не працював в цьому ЖЕКу, але все ж мав до нього стосунок. Нам в ЖЕКу сказали, що ключі від його комірчини у нього були. Крім того, ми не відкидаємо, що слідчі зможуть перекваліфікувати статтю на "Залишення в небезпеці", але поки нам не надходило відповідної заяви", – розповіла нам пресофіцер Святошинського управління поліції Тетяна Мельник.
За її словами, поліція вже проінформувала представництво Індії в Україні, дипломати пообіцяли після закінчення судово-медичної експертизи взяти на себе витрати, пов'язані з похороном цього чоловіка.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні сильні морози протримаються ще три дні, а відлига настане в середині тижня.
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