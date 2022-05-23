Кияни з самого ранку оточили будівлю Головпоштамту в надії на удачу (фото)

"Укрпошта" анонсувала старт продажу другої серії знаменитих марок

У Києві величезна черга за марками. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрпошта" розпочне продаж другої серії марок про "російський воєнний корабель". Так, у Києві з самого ранку 23 травня вишикувалася величезна черга за марками. При цьому продажі стартують о 14:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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"От і черга за марками про "російський воєнний корабель" у Києві. Цікаво, що старт продажів починається о 14:00, але люди стоять з самого ранку", – написали під фото.

Черга за марками у Києві

"Укрпошта" випустить продовження знаменитої серії марок

"Укрпошта" анонсувала старт продажу другої серії марок про "російський воєнний корабль" – тепер темою стане потоплення судна українськими військовими. Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

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"23 травня, на День морської піхоти України, а також на 40-й день після трагічної загибелі російського військового крейсера "Москва", Укрпошта випустить марку "Російський воєнний корабель… ВСЕ!" – повідомили у компанії.

Усього компанія надрукувала 5 мільйонів екземплярів марок у двох номіналах:

"Російський воєнний корабль... ВСЕ! Смерть ворогам!" F для відправлень Україною;

"Російський воєнний корабль... ВСЕ! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.

Продаватимуть марку більш ніж у 1500 відділеннях "Укрпошти", зокрема – у райцентрах. Щоправда, на продаж встановлено ліміт: 2 блоки по 3 марки будь-якого номіналу для одного покупця.

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Вартість листа (3 марки та 3 купони) становитиме 69 грн і 4,5 долара відповідно.

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